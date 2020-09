World of Tanks: Stählerner Jäger: Battle Royale mit Panzern

Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC)

Wargaming startet heute die zweite Episode des Battle-Royale-Modus in World of Tanks. In dem Modus "Stählerner Jäger" dürfen 20 Einzelspieler oder zehn Züge zu je drei Spielern nach bekannten Battle-Royale-Regeln gegeneinander antreten, bis auf immer kleiner werdenden Karten nur noch ein Kampffahrzeug oder Zug übrig sind. Spezielle Gegenstände können auf den beiden Battle-Royale-Maps oder an zerstörten Fahrzeugen gefunden werden, um die Trefferpunkte wiederherzustellen, schlagkräftigere Munition zu erhalten oder zusätzliche Erfahrungspunkte zu bekommen. Je länger die Kommandanten im Spiel bleiben, desto mehr stärker werden ihre Kampffahrzeuge."Basierend auf dem Feedback des letzten Stählerner-Jäger-Events, wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Den Spielern stehen neue Kampffahrzeuge mit einzigartigen Rollen zur Verfügung, die es im Gefecht zu meistern gilt. Diese verschiedenen Rollen spiegeln sich nicht nur in der grundsätzlichen Handhabung wider, sondern bestimmen auch die (Ultimaten-)Fähigkeiten der Fahrzeuge sowie die Perks der Besatzung. Neben der bekannten Karte Traumland, wurde mit Arzagir 4.04 ein neues Spielgebiet eingeführt, welches die Spiele vor neue taktische Herausforderungen stellt. Während der zeitlich begrenzten Phase in der Stählerne Jäger gespielt werden kann, werden die Spieler für ihren Einsatz mit neuen in-game-Extras belohnt."