World of Tanks: Der Letzte Waffenträger: Sieben Panzer gegen ein Kampffahrzeug

Bis zum 12. Oktober ist der PvPvE-Spielmodus "Der Letzte Waffenträger" noch in World of Tanks auf PC und Mac verfügbar. In diesem Modus treten sieben Spieler als Team gegen ein "übermächtiges Kampffahrzeug" an. Die asymmetrischen Gefechte (7-gegen-1) sind auf eine Spieldauer von jeweils sechs Minuten ausgelegt und finden auf drei speziellen Karten (Fischerbucht, Studzianki und Redshire) statt."Der Letzte Waffenträger lässt sieben Spieler im Team in futuristischen T-55 Thunderbolt Kampffahrzeugen gegen einen einzelnen Spieler in einem scheinbar übermächtigen Waffenträger E-110 antreten. Während die Spieler zu Beginn noch leichte Beute für den Waffenträger-Kommandanten sind, werden sie durch das gezielte Ausschalten von KI-Gegnern mächtiger. Nur Teams, die zusammenarbeiten und eine Konfrontation mit dem Waffenträger anfangs geschickt vermeiden, können im Verlauf der Spielrunde den Spieß umdrehen und die Jagd auf den letzten Waffenträger starten.""Viele Spieler werden sich daran erinnern, dass der Waffenträger früher im Spiel war, aber er war derartig mächtig, dass wir ihn zu Gunsten des Gleichgewichts entfernen mussten", erklärt Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks. "Aber es scheint, als würden die Spieler noch immer an diesem mechanischen Ungetüm hängen und wurden sie nicht müde, uns um die Rückkehr des Waffenträgers zu bitten. Für dieses zeitlich begrenzte Event ‚Der Letzte Waffenträger‘ haben wir es also getan. Machen Sie sich auf herausfordernde Gefechte und erstaunliche Preise gefasst - der Waffenträger ist zurück!"Letztes aktuelles Video: Der Letzte Waffenträger StoryTrailer