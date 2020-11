World of Tanks: Steht auf PS5 und Xbox Series X|S zum Download bereit

PS5 und Xbox Series X: Nativ 4K und 60 fps

Screenshot - World of Tanks (360, PS4) Screenshot - World of Tanks (360, PS4)

Screenshot - World of Tanks (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - World of Tanks (PlayStation5, XboxSeriesX)

Auch World of Tanks ( ab 40,00€ bei kaufen ) Console steht mittlerweile auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Download bereit. Die taktischen Panzer-Gefechte laufen auf PS5 und Xbox Series X in 4K und 60 fps. Sie sollen außerdem von schnelleren Ladezeiten profitieren. Im Vergleich zu den Umsetzungen für die "alte Konsolen-Generation" kommen auch höher aufgelöste Texturen auf Panzern und den Karten zum Einsatz. Auf Xbox Series S wird 1080p mit 60 fps geboten.Im nächsten Jahr soll noch ein nativer Spielclient für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht werden - mit besseren Lichteffekten, schickeren Schatten, weiteren Anti-Aliasing-Methoden und vielleicht sogar Raytracing. World of Tanks Console bietet Cross-Plattform- sowie Cross-Generation-Komptabilität. Alle persönlichen Errungenschaften und Käufe sind damit ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.Creative Director TJ Wagner sagte: "Im Namen des gesamten World-of-Tanks-Console-Teams möchte ich sagen, wie stolz ich bin, dass wir als einer der Ersten die volle Rückwärtskompatibilität für die Next-Gen-Konsolenplattformen angekündigt haben. Unser Erfolg in den letzten sechseinhalb Jahren hat bisher über 20 Millionen Spieler begeistert, und wir freuen uns, unseren Spielern die Möglichkeit zu geben, die Action auf den leistungsstärksten Konsolen aller Zeiten fortzusetzen. Wir haben jeden Moment dieser Reise geliebt, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Spieler dieses verbesserte Erlebnis genießen!"Folgende Angaben machten die Entwickler auf Nachfrage:Screenshots von PS4 und Xbox OneScreenshots von PSS und Xbox Series X