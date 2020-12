World of Tanks: Chuck Norris läutet die Feiertags-Ops ein

Wargaming hat einen besonderen Gast für das Feiertags-Ops-Event in World of Tanks ab 29,99€ bei kaufen ) angekündigt. Vom 09. Dezember 2020 bis einschließlich 11. Januar 2021 wird sich Chuck Norris um die Feiertagsstimmung kümmern. Sobald man "die lebende Legende" als Crewmitglied durch den Abschluss von 27 (von 32) täglichen Missionen freigeschaltet hat, wird man seine Stimme auch bei allen Voiceovers im Spiel hören können. Auch wenn die 3D-Figur zum Ende des Events wieder verschwindet, bleibt Chuck Norris als hörbares Crew-Mitglied erhalten."In 32 (...) täglichen Missionen, persönlich ausgewählt von Chuck Norris, werden die Fähigkeiten und das Durchhaltevermögen der Spieler auf die Probe gestellt. Zu den zahlreichen Belohnungen gehören nicht nur eine spezielle Chuck-Norris-Lackierung ab 23 abgeschlossenen Missionen, sondern auch noch das ultimative Crewmitglied: Commander Chuck höchstpersönlich. Sobald die Spieler insgesamt 27 Missionen erfolgreich abgeschlossen haben, wird Chuck Norris ein fester Teil ihrer Crew. Doch damit nicht genug: in Zusammenarbeit mit Wargaming wurden alle Voiceovers sowie einige ikonische Zitate von Chuck Norris eingesprochen. Nur Spieler die Chuck Norris als Crew-Mitglied freigeschaltet und ausgerüstet haben, werden in den Genuss kommen", schreibt der Publisher.Die erste Pressemitteilung begann übrigens mit: "Chuck Norris spielt World of Tanks durch"."Viele Spieler behaupten, dass ich auf der gegnerischen Seite gewesen sein muss, wenn sie ein Gefecht verlieren; jetzt könnte es wahr werden", sagt Chuck Norris, Botschafter von World of Tanks. "Wie man weiß, scheue ich mich nicht vor einer Herausforderung, selbst wenn es hart auf hart kommt. Ich hoffe, dass mich meine Verbündeten stolz machen, wenn sie Chuck's Challenge annehmen!""Getreu dem Motto Never Change a running System drehen sich die beliebten Feiertags-Ops um das Sammeln von Ornamenten für die individuelle Dekoration der festlichen Garage in Form eines schneebedeckten Weihnachtsdorfes. Es gibt viel zu entdecken, von Chuck Norris als 3D-Figur über einen virtuos aufspielenden Pianisten bis hin zu einem riesigen Weihnachtsbaum, der im Mittelpunkt der Bühne steht. Dank unzähligen verschiedenen Ornamenten kreieren die Spieler ihr einzigartiges Weihnachtsdorf. Indem das Dorf geschmückt wird, erhöhen die Spieler nicht nur die festliche Atmosphäre, sondern auch ihre eigene Geschenk-Ausbeute."