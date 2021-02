World of Tanks: Steam-Version ausschließlich für neue Spieler angekündigt

Wargaming wird World of Tanks ab 43,00€ bei kaufen ) demnächst auch auf Steam in den Kampf schicken. Bisher war das Spiel ausschließlich über einen eigenen Launcher verfügbar. Die Entwickler erhoffen sich neue Spieler mit der Steam-Version anzusprechen und damit die Gesamtspieleranzahl zu vergrößern. Auch wenn sich die Steam-Version vornehmlich an neue Spieler richtet, soll das Spiel volle "Cross-Launcher-Unterstützung" bieten. Somit können Steam-Spieler auch mit Nicht-Steam-Nutzern zusammen bzw. gegeneinander spielen. Aber es gibt eine wichtige Einschränkung. World of Tanks wurde nicht als Spiel für mehrere PC-Plattformen entwickelt. Daher ist es auch, mit dem aktuellen Spielkonto (Wargaming.net Account) das Spiel über Steam zu starten. Wer über Steam anfängt, World of Tanks zu spielen, für den wird ein neues Konto erstellt ( FAQ )."Wir wollen sicherstellen, dass World of Tanks für alle Spieler verfügbar ist, daher ist es ein natürlicher Schritt, dass wir die Steam-Community in unserer Familie willkommen heißen werden", sagt Max Chuvalov, Global Publishing Director World of Tanks. "Noch in diesem Jahr werden Steam-Spieler die knallharten Kämpfe genießen können, die unser Spiel so legendär machen und wir sind uns sicher, dass sie es genießen werden!"Wargaming: "Es gibt mehr als 600 Fahrzeuge in 5 Klassen und von 11 Nationen im Spiel. Alle wurden historisch akkurat mithilfe von authentischen Blaupausen und Museumsstücken entwickelt und ermöglichen zahlreiche verschiedene Spielweisen. World of Tanks bietet viele verschiedene Spielmodi, eine dynamische Meta, eine aktive Community und ein reges Clanleben. Dem Spieler wird ein extensiver Inhalt bereitgestellt und ständig erweitert. (...) Die Grafiken, Spielphysik und Klangwelten werden ständig weiterentwickelt. So wurde das Spiel etwa 2018 auf eine komplett neue Grafikengine umgestellt und erhielt dazu einen neuen, orchestralen Soundtrack. (...) Sobald das Spiel auf Steam erhältlich ist, hat man sofort Zugang zum gesamten Inhalt. Nachdem man sein Konto erstellt und die kurze Einführung abgeschlossen hat, kann man sich direkt in Gefechte gegen die Millionen Panzerkommandanten werfen, die sich bereits auf den bestehenden Servern tummeln. Bei der ersten Anmeldung im Spiel wird die Spielregion automatisch ausgewählt, nach der Region, aus der man sich anmeldet. Diese kann später noch geändert werden, dadurch wird der Spielfortschritt aber zurückgesetzt. Das Spiel wird über Steam aktualisiert und man erhält automatisch Zugang zu jeglichen neuen Inhalten, gleichzeitig mit allen anderen Spielern aus derselben Region. Man kann auch ohne Einschränkungen mit allen anderen PC-Spielern interagieren, sie der Freundesliste hinzufügen, sich mit ihnen zu einem Panzerzug zusammenschließen oder einem Clan beitreten."Letztes aktuelles Video: Der Letzte Waffenträger StoryTrailer