World of Tanks: Update 1.13 verändert die Artillerie und überarbeitet die Schadensberechnung der HE-Granaten

Für World of Tanks ab 43,00€ bei kaufen ) (PC) wird am 23. Juni 2021 das Update 1.13 veröffentlicht, das grundlegende Veränderungen an der Artillerie vornehmen und die Schadensberechnung der HE-Granaten verbessern wird.Wargaming: "Die gravierendste Änderung werden Spieler im Artillerie-Gameplay bemerken und mit Update 1.13 auf drei verschiedene Granatenarten mit unterschiedlichen taktischen Einsatzmöglichkeiten zugreifen. Zwei der Granatentypen können gegnerische Kampffahrzeug nicht betäuben, was die Betäubungszeit in Gefechten insgesamt stark reduzieren wird. Im Gegenzug werden mit Update 1.13 Artillerie-Gegenmaßnahmen in Form von drei taktischen Features hinzugefügt. Mit der Fähigkeit Geräuscherkennung gibt es eine Warnung, wenn Spieler von einer Artillerie beschossen werden und sich in der Gefahrenzone befinden. Die Fluglinie der Granaten wurde deutlicher erkennbar gemacht, so dass die Richtung, aus welcher der Beschuss stattfindet, besser erkannt werden kann. Zusätzlich werden feuernde Artillerien für zehn Sekunden auf der Minimap markiert.""Update 1.13 überarbeitet ebenfalls die Schadensberechnung der HE-Granaten am Aufprallpunkt. Der Schaden wird nun am Punkt des Kontakts mit der Panzerung berechnet, was Spieler, welche schwer gepanzerte Fahrzeuge bevorzugen, zu schätzen wissen werden. Die neuen HE-Granaten verursachen somit weniger bzw. genauer berechneten Schaden an der Frontpanzerung und können nun Scheiben, Ketten, die Räder von Radfahrzeugen sowie Dekorationen wie z.B. Zäune, durchschlagen."Neben dem Battle Pass Season 5 und dem neuen Modus "Recon Mission" (Vorabtest von neuen Karten, die sich bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden) wird mit dem Patch auch die Karte Minsk überarbeitet. Das Change-Log findet ihr hier.