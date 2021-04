Portal 2: Modifikation zum Download: Portal Reloaded mit drei Portalen und Zeitreise

Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC)

Passend zum zehnten Geburtstag von Portal 2 ab 4,63€ bei kaufen ) ist die kostenlose Modifikationauf Steam veröffentlicht worden. Die von der Community erstellte Modifikation (Portanis-Team) baut auf den Konzepten des Hauptspiels auf und umfasst 25 neue Rätsel, die um eine zeitliche Dimension erweitert wurden.Als Testperson [4-5-0-9], die von der KI aus der Stasis erweckt wurde, darf man in den Tiefen von Aperture Science sogar drei unterschiedliche Portal einsetzen. Zusätzlich zu den bekannten blauen und orangefarbenen Portalen, die zwei verschiedene Orte im Raum miteinander verbinden, gibt es ein drittes, grünes Zeitportal, das eine Brücke zwischen zwei verschiedene Zeitlinien bildet. Das grüne Portal ermöglicht das Reisen zwischen der Gegenwart und einer Version der Realität, die 20 Jahre in der Zukunft, was die Rätsel natürlich komplexer macht. Auch eigene Sprachaufnahmen wurden gemacht.Portal Reloaded richtet sich an die Spieler, die mit dem Spielprinzip der Hauptreihe vertraut sind und zugleich die Vollversion von Portal 2 besitzen. Für alle Fälle: Die Lösung aller Rätsel bzw. Testkammern kann auf YouTube angeschaut werden. Die aktuellen Bewertungen auf Steam fallen jedenfalls "äußerst positiv" aus (97 Prozent von 1.632 Nutzerreviews sind "positiv").