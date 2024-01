Portal 2: Neu veröffentlichtes Fan-Projekt begeistert auf Steam

Portal: Revolution führt Spielmechaniken auf die nächste Stufe

Das kreative Puzzle-Adventureund dessen Nachfolger haben schon einige Jahre auf dem Buckel – Fans feiern die Spiele jedoch noch immer für ihren innovativen Ansatz und die abwechslungsreichen Rätsel. Der Satz „The cake is a lie“ ist über die Grenzen dieses Franchise hinaus bekannt.Einen dritten Teil hat Valve nie in Angriff genommen, Fan-Projekte gab es jedoch hier und dort schon. Eines davon ist vor wenigen Tagen auf Steam erschienen und hört auf den NamenDiese für Portal 2 erschienene Mod von Entwickler Second Wave Software ist kostenlos und enthält, die mit Hilfe neuer und zuvor ungesehener Mechaniken gelöst werden müssen. So gibt es eine neue Variante des Laserwürfels sowie blaues und orangefarbenes Gel samt Reinigungsfelder, die einen Effekt auf die Spielumgebung haben. Obgleich Revolution zeitlich nach Portal 2 angesetzt ist und in der verfallenen Aperture-Anlage spielt, soll es spielerisch dort weiterführt werden, wo der zweite Teil aufgehört hat, wie es auf Steam heißt.Dennoch wollten die Entwickler sichergehen, dass der Schwierigkeitsgrad auch für Anfänger zu bewältigen ist. Neue Mechaniken und fortgeschrittene Techniken sollen jedem Spieler schnell nahegebracht werden. Je nach Erfahrung soll dasumfassen. Die mittlerweile über 3.000 Bewertungen auf Steam sind sehr positiv und bescheinigen dem Spiel ein authentisches Portal-Erlebnis. Es fühle sich an und spiele sich wie ein Original von Valve, heißt es beispielsweise. „Danke für den Release von Portal 3“, schreibt ein User.Die ersten beiden Original-Spiele von Portal sind auf Steam derzeit massiv reduziert und fürzu haben. Ein guter Einstieg für alle Puzzle-Fans, die diesen Rätsel-Evergreen noch nicht kennen. Und für alle anderen ist Portal: Revolution vielleicht eine willkommene und nostalgische Reise in die Vergangenheit.