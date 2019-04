Final Fantasy 12: The Zodiac Age auf Switch und Xbox One erhältlich - 4Players.de

"Zurücksetzen der Lizenzen: Durch ein Gespräch mit Montblanc, dem Anführer des Centurio-Clans, in Rabanastre können Spieler die Jobs ihrer Gruppenmitglieder zurücksetzen oder ändern und so die Jobs ihrer Gruppe nach Wunsch anpassen.

Zusätzliche Gambit-Sets: Gambits ermöglichen Spielern die Anpassung der KI ihrer Gruppe. Spieler können jetzt drei einzigartige Sets erstellen und entsprechend der Situation zwischen diesen wechseln.

Verbessertes 'Neues Spiel+': Ermöglicht den Beginn des Spiels mit Gruppenmitgliedern auf Stufe 90 und überträgt einige Gegenstände wie Waffen, Magie oder Gil aus vorherig abgeschlossenen Spielen.

Speziell für Xbox One X - unterstützt bis zu 60 FPS"

Final Fantasy 12: The Zodiac Age ist auf Nintendo Switch und Xbox One für 49,99 Euro veröffentlicht worden. Das Rollenspiel ist auf Switch in digitaler Form und als Box-Version verfügbar. Auf der Microsoft-Konsole ist nur die digitale Fassung erhältlich In der optimierten Version von Final Fantasy 12: The Zodiac Age kann zwischen dem modernen und dem klassischen Soundtrack gewechselt werden. Darüber hinaus werden folgende Neuerungen geboten:Ob die bisherigen Versionen auf PC und PS4 auch die neuen Inhalte via Patch bekommen werden, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age Trailer für Switch und Xbox OneUnseren Test der PS4-Version von Final Fantasy 12: The Zodiac Age findet ihr hier . The Zodiac Age wird den westlichen Spielern die Gelegenheit bieten, das sogenannte Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein System zur Charakterentwicklung, das zum ersten Mal 2007 in dem Japan-exklusiven Titel "Final Fantasy 12 International Zodiac Job System" verwendet wurde. Das Remake wird HD-Grafik inklusive optimierter Charaktere und Filmsequenzen, 7.1 Surround-Sound mit HD-Tonspur und neu aufgenommene Hintergrundmusik bieten. Neben einer automatischen Speicherfunktion und verkürzten Ladezeiten wird es einen neuen Prüfungsmodus geben, in denen es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen. Die HD-Neuauflage soll einfacher sein und schnellere Reise-Möglichkeiten sowie mehr Abwechslung durch Jobs bieten.