Nintendo 3DS: Die eShop-Schließung ist eine Katastrophe für Pokémon-Fans - Kolumne

Als Nintendo die Hiobsbotschaft verkündete, den eShop auf derund demam 27. März 2023 dauerhaft zu schließen, war kaum jemand wirklich überrascht.Schon seit geraumer Zeit können Spieler auf alten Plattformen nach und nach keine digitalen Titel mehr erwerben und so war das gleiche Schicksal auch für die gescheiterte Konsole und den erfolgreichen Handheld abzusehen. Doch dieist nicht nur eine Katastrophe für die Videospielarchivierung im Allgemeinen, sondern für Pokémon-Fans im Speziellen.Denn unter den unzähligen digitalen Spielen, die mit dem Verschwinden auf dem Nintendo 3DS und der Wii U nicht mehr erhältlich sein werden, befinden sich zahlreiche Taschenmonster-Titel. Insgesamtsegnen frühzeitig das Zeitliche, 3DS-exklusive Spiele umfassen, die Remakesund die Alola-Ausflügesowie deren Ultra-Nachfolger. Gleichwerden so komplett ausgelöscht.Retro-Titel sind ebenfalls von der Säuberungsaktion betroffen: Mitverlieren Fans die Möglichkeit, zu den Anfängen des japanischen Sammelimperiums zurückzukehren, falls sie keinen Game Boy besitzen. Die mithilfe der Virtual Console erhältliche Johto-Generation mitverabschiedet sich ebenfalls.Auch unzählige Spin-Offs wiewerden durch Nintendos Fingerschnippen aus der Existenz gelöscht. Neben Pokémon Picross, Rumble World und Shuffle auf dem Nintendo 3DS erwischt es auf der Wii U vor allem mehrere Spiele, die ihr mithilfe der Virtual Console genießen konntet, darunter jeweils drei MalundWeil fast alle der oben aufgezählten Pokémon-Spiele auch physisch erhältlich sind, scheint die Schließung des eShops auf den ersten Blick nicht ganz so dramatisch. Doch wer in den letzten Jahren schon einmal versucht hat, alte Nintendo-Spiele gebraucht zu kaufen, dem wird schnell klar, dass das rückwärtige Sammeln eine wenn nicht unmögliche, dann zumindestist.Selbst populäre Nintendo 3DS-Spiele sind bei regulären Händlern wie Amazon oder Saturn und MediaMarkt nicht mehr zu finden oder wegen Drittanbietern nur zu Mondpreisen: Für Pokémon Alpha Saphir werden bei Amazon schnell rund 79 Euro fällig, Pokémon X gibt es bei Saturn für schlappe 90 Euro zu kaufen – das istAufist die Lage wenig überraschend auch nicht entspannter: Viele Verkäufer wissen, wie begehrt die Pokémon-Spiele sind und lassen nur selten Nachsicht walten. Wer im Jahr 2023 noch seine Sammlung an Nintendo 3DS-Spielen aufstocken will, egal ob anlässlich der eShop-Schließung oder nicht, mussgreifen.Womit wir beim Themaangelangt wären, die sich mit dem Laufe der Zeit immer und immer schwieriger gestaltet. Physische Kopien alter Spiele verschwinden aus dem regulären Handel oder sind nur noch vereinzelt zu Wucherpreisen erhältlich, dersieht genauso aus. Wenn dann auch noch die Möglichkeit zum digitalen Kauf fehlt, bewegen wir uns quasi zum Zeitpunkt zurück, bevor diese Spiele überhaupt existiert haben.Damit wird einvon einem auf den anderen Tag einfach ausgelöscht und geht. Ein Alleinstellungsmerkmal für das Medium, denn in den Bereichen Literatur, Film oder Musik ist dieses Problem wenn überhaupt nur in vergleichsweise kleiner Form vorhanden.Zwar muss sich die Musik mit demherumschlagen, das abseits von CDs vor allem durch das Aufbegehren des Vinyl-Hypes immer mal wieder unterbrochen wird, digital sind Songs und Alben aber in größerer Anzahl verfügbar als jemals zuvor. Ähnlich sieht es bei Filmen aus, wo sich neben der Blu-Ray überraschenderweise auch die längst veralteten DVDs immer noch wacker halten.Einer der wichtigsten Gründe: Das beständige Format. Musik kann dank Streaming auf allen fähigen Geräten abgespielt werden und CDs sind seit 40 Jahren der. DVDs gibt es auch schon seit mehr als 25 Jahren und wurden nicht durch Blu-Rays abgelöst, sondern dürfen koexistieren. Bücher hingegen werden seit Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert immer noch auf Papier gedruckt, der E-Book-Markt ist eine Ergänzung, kein Ersatz.Videospielformate sind jedoch nicht nur Herstellerabhängig, sondern auch noch: Ein Spiel von Nintendo lässt sich niemals auf einer PlayStation spielen und ein Wii U-Titel funktioniert auf keiner anderen Konsole, von Ports und Remakes einmal abgesehen. Nichtsdestotrotz investieren Branchengiganten kaum in dieEine Ausnahme bildet der PC, der abseits von Komplikationen mit dem Betriebssystem für Beständigkeit sorgt. Wer sich in den rechtsfreien Raum vorwagt, kann auf dem hauseigenen Rechner dankauch Konsolentitel genießen, doch als offizieller Ersatz für eine ausreichende Videospielarchivierung ist dies nur schwerlich präsentierbar.Wer sich also mit einem guten Virenschutzprogramm in die Tiefen des Internets begibt, wird Pokémon Sonne & Mond oder die Remakes von Rubin & Saphir auch nach dem 27. Märzspielen können – obwohl wir euch davon aus rechtlichen Gründen natürlich entschieden abraten. Nintendos Entscheidung legitimiert das natürlich ebenfalls nicht.Die traurige Nachricht von der Schließung des eShops auf dem Nintendo 3DS und der Wii U ist auch an demnicht spurlos vorbeigegangen. Zusammen mit seinem Team hat er es sich zur Aufgabe gemacht, wirklich jedes einzelne Spiel zu kaufen, das nach dem 27. März nicht mehr digital erhältlich sein wird.Allehat Jirard Khalil, wie der YouTuber mit bürgerlichem Namen heißt, mit seinem Team erstanden und auf Festplatten gezogen, darunter natürlich auch die oben erwähnten Pokémon-Spiele. Die Odyssey hatgekostet und fast ein ganzes Jahr gedauert.Eine Dokumentation dieser Mission könnt ihr im eingebetteten Video anschauen und bekommt dabei die Steine zu sehen, die nicht nur verschiedene Einzelhändler, sondern vor allem Nintendo dem YouTuber in den Weg gelegt haben. Khalil hat mit der Aktion wohl einengeleistet, als wir es von dem japanischen Unternehmen je erwarten dürften.Nicht jeder hat die Zeit, Energie und die Ressourcen, alle Spiele einer Plattform aufzukaufen, nur um in fünf, zehn oder fünfzig Jahren darauf zugreifen zu können. Branchengiganten wie Nintendo, Sony oder Microsoft gilt daher meine Bitte:auf zukünftigen Konsolen, und sei sie auch nur digital.Die im Nintendo Switch Online-Service enthaltenen Retro-Klassiker sind eine gute Methode, aber nicht annähernd flächendeckend genug – auch dann nicht, wenn man Titel von anderen Publishern und Entwicklern außen vorlässt. Warum beispielsweise sind dienicht längst auf der Nintendo Switch verfügbar?Weniger realistisch ist mein Wunsch, man würde sich bei besagten Großkonzernen ein Herz fassen und die digitalen Shops auf alten Plattformen einfach offen lassen. Klar, das kostet Geld: Server bleiben am Stecker und ziehen Strom, aber so teuer kann das beim besten Willen nicht sein, als dass es die Videospielarchivierung aus kultureller und historischer Sicht nicht wert wäre.Wer es versäumt hat, seit der Ankündigung 2022 den eShop auf seiner Wii U oder dem Nintendo 3DS zu besuchen und Last Minute-Einkäufe machen will: Noch bis morgen, dem 27. März habt ihr dafür Zeit und findet online mittlerweile jede Menge hilfreiche Einkaufslisten. Immerhin hat Nintendo keine Pläne,