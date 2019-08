Koch Media: Milestone (MotoGP, MXGP, RIDE) übernommen - 4Players.de

THQ Nordic hat die Übernahme von Milestone durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Koch Media GmbH angekündigt. Das italienische Studio aus Mailand ist vor allem für Rennspiel-Serien wie MotoGP, MXGP, RIDE und Monster Energy Supercross bekannt. Der Kaufpreis liegt bei 44,9 Mio. Euro - plus Boni bei Erfüllung eines vereinbarten zukünftigen Profitabilitätsziels. THQ Nordic schätzt, dass Milestone im nächsten Geschäftsjahr, das im Juni 2020 enden wird, einen Nettoumsatz in Höhe von 27,5 bis 32,25 Mio. Euro erzielen wird (EBITDA: 15,5 bis 18,0 Mio. Euro)."Milestone entwickelt seit 25 Jahren Rennspiele und ist heute führend im Bereich der Zweirad-Rennspiele. Mit 50 entwickelten Spielen seit der Gründung, acht Millionen verkauften Spielen seit 2013 und fünf Spielen in Entwicklung, bin ich überzeugt, dass Milestone auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Ich freue mich sehr, Luisa Bixio und ihr erfahrenes Team in der THQ Nordic Gruppe willkommen zu heißen", sagt Lars Wingefors, CEO von THQ Nordic AB.