Koch Media: Wird Maneater und Chivalry 2 im Einzelhandel vertreiben

Koch Media (Deep Silver) baut die Zusammenarbeit mit Tripwire Interactive aus und wird sowohl Maneater als auch Chivalry 2 weltweit im Einzelhandel veröffentlichen. Die digitalen Versionen gibt Tripwire Interactive selbst heraus.Das "Shark-PG" Maneater wird am 22. Mai 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Chivalry 2 soll 2020 für PC (Epic Games Store) verfügbar sein."Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Tripwire Interactive für die bevorstehende Veröffentlichung von Maneater sowie für weitere zusätzliche Projekte zu erneuern", sagt Koch Media CEO Dr. Klemens Kundratitz. "Unsere Teams, die Killing Floor 2 bereits weltweit erfolgreich betreut haben, sind bestrebt, das Team von Tripwire Interactive mit all unserer Vertriebs- und Marketingerfahrung für die bevorstehende Aufstellung zu unterstützen."John Gibson, CEO von Tripwire Interactive fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Deep Silver zu erweitern, um den innovativen Titel Maneater und weitere Titel in diesem Jahr in den Handel zu bringen. Deep Silver verfügt über langjährige Erfahrung und eine große Reichweite bei der Vermarktung großartiger Spiele und ist daher ein fantastischer Partner für unsere kommenden Spiele."