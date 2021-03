Koch Media: Vertriebsabkommen mit Bloober Team für Box-Versionen

Koch Media hat ein Vertriebsabkommen mit den polnischen Horror-Spezialisten von Bloober Team abgeschlossen. Es umfasst die beiden letzten Werke des Studios: The Medium ( 4P-Test: 65% ) und den Cyber-Thriller Observer: System Redux ( 4P-Test: 62% ). Beide Titel erschienen exklusiv für PC und Xbox Series X|S. Bei Koch Media will man sich jetzt um die Veröffentlichung der physischen Fassungen kümmern. Bisher waren beide Spiele ausschließlich als Download verfügbar.„Wir freuen uns sehr, mit unseren Partnern bei Koch Media zusammenarbeiten zu können", so Piotr Babieno, CEO des Bloober-Teams S.A. "Es ist uns am wichtigsten, unseren Fans zuzuhören, und sie haben um eine Veröffentlichung unserer preisgekrönten Horrorspiele als Box-Produkte gebeten."Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Koch Media, fügt hinzu: „Wir freuen uns, das Bloober-Team als neuen Publishing-Partner begrüßen zu dürfen und sind begeistert, mit ihnen an ihrem weltweit wachsenden Spieleportfolio arbeiten zu können. Beide Titel, The Medium sowie der preisgekrönte Titel Observer: System Redux, passen perfekt zu unserem abwechslungsreichen Spielangebot. “