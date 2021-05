Koch Media: Eigenes Gaming-Stream-Event beim Summer Game Fest angekündigt

New Event Added - Friday, June 11, Noon PT / 3 PM ET. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO



Auch Koch Media will im Zuge des "Summer Game Fests" einige Spiele in Form einer digitalen Präsentation vorstellen. Das "Koch-Primetime-Gaming-Stream-Event" findet am 11. Juni um 21 Uhr statt ( Livestream ). Koch Media gehört zu der Embracer Group und umfasst u.a. die Labels Deep Silver sowie Ravenscourt.Zu den Studios von Koch Media gehören die Dambuster Studios, das kürzlich neu gegründete Free Radical Design, Volition, Fishlabs ( Chorus ), Warhorse Studios ( Kingdom Come: Deliverance ) und Milestone ( Hot Wheels Unleashed , Moto GP 21). Bei Volition dürfte nach dem Flop von Agents of Mayhem wohl Saints Row 5 auf dem Plan stehen. Die Dambuster Studios ( Homefront: The Revolution ) sitzen am nächsten Dead-Island-Spiel . Für die Präsentation des neuen TimeSplitters-Spiels von Free Radical Design dürfte es noch zu früh sein.Seit Mitte Mai 2020 gehören die Marken Red Faction und Painkiller zu Deep Silver. Sie waren ehemals bei THQ Nordic. Bis 2011 saß Volition federführend an der Red-Faction-Reihe.