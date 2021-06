Koch Media: Koch-Primetime-Gaming-Stream-Event startet um 21 Uhr

Mit der Ankündigung des Publishing-Labels Prime Matter samt dazugehöriger Spiele hat Koch Media bei der gestrigen Auftakt-Show zum Summer Game Fest zwar schon die eine oder andere Überraschung vorweg genommen, aber heute Abend will man ab 21 Uhr in einem eigenen Streaming-Event weitere Neuigkeiten rund um das eigene Portfolio vorstellen.Und das ist dank zahlreicher Zukäufe durch den Mutterkonzern The Embracer Group mittlerweile beachtlich und beinhaltet auch Produktionen weiterer Labels wie Deep Silver und Ravenscourt mit prominenten Studios wie Volition, Milestone und dem frisch zurück gebrachten Free Radical Design.Wer sich den Stream ansehen möchte, wandert entweder zu Twitch oder dieser Webseite . Oder aber bleibt gleich hier und schaut sich die Show eingebettet in dieser News an. Schon seit ein paar Tagen sendet Koch Media ein Standbild, in dem kontinuierlich neue Gegenstände platziert wurden, die Hinweise auf mögliche Ankündigungen beinhalten dürften.