Once again, he’ll knock your socks off! Everyone, make room for one and only… Bulletstorm: Duke of Switch Edition! More details soon! pic.twitter.com/jCod020oe4 — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) 28. März 2019

Der abgedrehte und stylische Shooter Bulletstorm wird für Switch umgesetzt. Das hat das Entwicklerstudios People Can Fly via Twitter bestätigt. Die Umsetzung wird unter dem Namen Bulletstorm: Duke of Switch Edition veröffentlicht und enthält außerdem Duke Nukem's Bulletstorm Tour, in der man die komplette Kampagne in der Rolle von Duke Nukem erleben kann.Die Switch-Umsetzung soll im Sommer 2019 erscheinen. Weitere Details will man in Kürze bekanntgeben.Letztes aktuelles Video: Full Clip Edition Die ersten zehn Minuten