Bulletstorm: Duke of Switch Edition veröffentlicht - 4Players.de

Die Bulletstorm: Duke of Switch Edition ist von People Can Fly und Gearbox Publishing auf Nintendo Switch veröffentlicht worden. Der abgedrehte und stylische Shooter mit dem einzigartigen Skillshot-System ist im eShop für 29,99 Euro erhältlich. Die Duke Nukem's Bulletstorm Tour, in der man die Bulletstorm-Kampagne als Duke Nukem (inkl. Original-Sprecher) spielen kann, ist ebenfalls enthalten.Im April 2017 ist die Bulletstorm: Full Clip Edition bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen."Bulletstorm inszeniert immer noch äußerst unterhaltsame Action und hat nur wenig von seiner ursprünglichen Faszination verloren. Vor (...) Jahren bereits ein angenehmer sowie unkomplizierter Run-und-Gun-Gegenpol zur damals wie heute vorherrschenden Military-Ballerei, funktioniert das mit Waffenaufrüstung und Munitionsbeschaffung verbundene 'Kill-mit-Skill'-System immer noch sehr gut", schriebt Mathias im Test der Bulletstorm: Full Clip Edition.Letztes aktuelles Video: Duke of Switch Edition - Launch Trailer