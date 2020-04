Agricola: Brettspielklassiker auf Steam erschienen

Screenshot - Agricola (PC) Screenshot - Agricola (PC) Screenshot - Agricola (PC) Screenshot - Agricola (PC) Screenshot - Agricola (PC) Screenshot - Agricola (PC)

Am 13. April 2020 haben Asmodee Digital und Playdek die digitale Umsetzung von Uwe Rosenbergs Brettspielklassiker Agricola auf Steam für PC veröffentlicht. Den Test der Brettspielvorlage findet ihr hier , den der iOS-Adaption hier . In der Spielbeschreibung auf Steam heißt es: "In Mitteleuropa BLÜHTE die Zivilisation zum Ende des Mittelalters nach einigen Jahren der Lebensmittelknappheit wieder auf. Jeder Bauer sehnt sich nach einem besseren Leben und möchte mehr Lebensmittel produzieren!Gehe der Arbeit in einer Stadt für Rohstoffe nach und verwandle deine Holzhütte in eine Farm mit Steinhäusern! Pflüge deine Felder, säe Samen und backe Brot in deinem Lehmofen! Für noch mehr Lebensmittel, kannst du Schafe, Schweine oder Rinder in der Stadt kaufen und sie auf deiner Farm halten, um sie weitere zu züchten. Wenn deine Farm groß genug ist, wird es Zeit, über Nachkommen nachzudenken! Deine Kinder werden dir später mit deiner Arbeit helfen! Vergiss bloß nicht, nach jeder Runde Lebensmittel für den Winter zu lagern, ansonsten wirst du es bereuen! Du kannst auch Besonderheiten und Verbesserungen wählen, um den anderen Bauern voraus zu sein!Der Spieler mit der größten und besten Farm gewinnt das Spiel. Also sammle Rohstoffe mit Bedacht, entwickle deinen Bauernhof vorausschauend und gründe die beste Farm des Mittelalters!"Letztes aktuelles Video: Trailer