El Shaddai: Ascension of the Metatron: Bekommt nach langer Zeit noch eine PC-Umsetzung

Lieber spät als nie: Zehn Jahre nach den PS3- und Xbox-360-Fassungen des Action-Adventures El Shaddai: Ascension of the Metatron ab 13,26€ bei kaufen ) hat Ignition Entertainment Tokio eine PC-Umsetzung angekündigt. Producer Sawaki Takeyasu hält seine offizielle Mitteilung darüber allerdings äußerst knapp: Die Steam-Fassung solle bald erscheinen, weil Takeyasu von Fans wieder und wieder nach einer entsprechenden PC-Version gefragt worden sei. Im Test resümierte Jens seinerzeit:"Über den fast gänzlich stummen androgynen Protagonisten El Shaddais sowie dessen bizarrer, aber erzählerisch doch recht dünner Engelsjagd, kann man geteilter Meinung sein. Aber eines muss man Takeyasu Sawaki lassen: Das Artdesign ist wie schon bei Okami eine Klasse für sich und wird meist von stimmungsvollen Kompositionen, Chorälen und Folkloreklängen perfekt untermalt. Auch spielerisch wird man trotz spärlicher Gegner-, Waffen- und Aktionsvielfalt gut unterhalten. Vor allem der Wechsel zwischen 3D- und 2D-Passagen sowie gelungene Intermezzi wie das furiose Motorradrennen in Azazels Hightech-Welt stechen heraus."Letztes aktuelles Video: Ersten zehn Minuten