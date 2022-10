Digimon: Gleich mehrere Videospiele befinden sich in Entwicklung

Digimon World: Next Order – Endlich auch auf Switch und PC





Digimon games producers Kazumasa Habu and Takahiro Yokota have a message to all Digimon fans excited for Digimon World: Next Order! pic.twitter.com/7opImklFgG



— Digimon Games (@digimon_games) October 20, 2022

Platz da, Pokémon Karmesin & Purpur : Digimon kommt! Und zwar gleich in mehrfacher Videospiel-Ausführung, wie die beiden Produzenten Kazumasa Habu und Takahiro Yokota auf Twitter verraten.In einem kurzen Video, in dem eigentlich der Nintendo Switch- und PC-Release vom fünf Jahre alten Digimon World: Next Order im Rampenlicht steht, enthüllen die beiden ganz beiläufig, dass sich gleich mehrere Spiele aus dem Digimon-Universum in Entwicklung befinden. Details zu den verschiedenen Projekten gab man aber leider nicht preis.Das ehemals PlayStation-exklusive Digimon World: Next Order soll nun mehr als fünf Jahre nach seinem ursprünglichen Release am 27. Januar 2017 endlich Sonys Konsole hinter sich lassen. In Japan erschien das Monstersammel-Rollenspiel sogar bereits 2016 für die PlayStation Vita. Für den 22. Februar 2023 ist allerdings kein Remake oder Remaster geplant, sondern ein einfacher Port.Spielerisch dürfen sich Digimon-Fans daher auf die gleichen Inhalte freuen wie beim Original: Ihr zieht zwei digitale Monster gleichzeitig als eure Partner auf, erkundet mit ihnen die Digi-Welt und schickt sie in Kämpfe gegen wild herumstreunende Digimon. Auf eurer Reise gilt es vor allem, das mysteriöse Machinedramon aufzuhalten, dass droht, die Welt in Chaos versinken zu lassen.Auch wenn sich weder in Sachen Grafik noch Gameplay etwas ändert, spendiert man dem Port von Digimon World: Next Order zwei neue Features. Der „Beginner Mode“ soll das Spiel für Neueinsteiger zugänglicher gestalten, während eine neue Sprintfunktion schnellere Fortbewegung in der digitalen Welt ermöglicht.