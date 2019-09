Soundtrack-Tipp: Assassin's Creed Symphony macht im Oktober und November Halt in Deutschland - 4Players.de

Bei Ubisofts diesjähriger E3-Pressekonferenz gab es bereits mit einem kleinen Ensemble einen Vorgeschmack auf die Assassin's Creed Symphony . Dabei handelt es sich um eine Konzert-Tour mit Spielemusik, die nach ihrem Auftakt in Los Angeles im Oktober und November auch an zwei Terminen in Deutschland gastiert. Ein 80-köpfiges Orchester und Chor performen unter der Leitung von Ivan Flinn neu arrangierte Stücke aus den Soundtracks der Action-Adventure-Reihe, die seit ihrer Premiere im Jahr 2007 mittlerweile zahlreiche Teile umfasst. Zu den Komponisten zählen u.a. Jesper Kyd, Lorne Balfe und Sarah Schachner.Zusätzlich zur Musik soll das Erlebnis außerdem durch Videoleinwände multimedial bereichert werden. Versprochen werden bei der etwa zweistündigen Reise u.a. audiovisuelle Abstecher zu Assassin's Creed 2, Black Flag und Origins. Die erste Deutschland-Station ist bereits am kommenden Freitag, den 4. Oktober in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Das Konzert startet um 20 Uhr. Ein Blick auf Eventim zeigt, dass es mit Ausnahme der ersten Kategorie immer noch Karten für die Veranstaltung gibt, deren Preise bei etwa 40 Euro starten.In Berlin macht die Konzert-Tour am 8. November um 20 Uhr im Tempodrom Halt. Auch hier kann man sich noch Tickets ab einem Startpreis von ca. 50 Euro sichern. Weitere Infos zur Tour, der Show und den Komponisten gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: A Homage to Nobuo Uematsu