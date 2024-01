Final Fantasy 6: Remake würde 20 Jahre Entwicklungszeit in Anspruch nehmen

Final Fantasy 6 hat bei Square Enix immer noch viele Freunde

Mit dem Release-Termin vonvor der Tür wird das langjährige Rollenspiel-Franchise von Square Enix um einen Eintrag größer. Offiziell alsvondeklariert kann es doch fast als eigenständiger Titel gesehen werden.Mehr noch als der erste Teilsoll das Spiel die Welt um Hauptfigur Cloud, seinen Gegenspieler Sephiroth, die Stadt Midgar, den Shinra-Konzern und die Rebellengruppe Avalanche erweitern. So keimt bei Fans die Hoffnung auf, dass – nach Abschluss der Trilogie – eventuell nocherfahren könnten.Für Entwickler Square Enix ist der Gedanke sicher verlockend. So würde man neben den ebenfalls stets erfolgreichen Titeln der Hauptreihe – wieim letzten Jahr – zwar ein weiteres großes Fass aufmachen, gleichzeitig könnte mannahebringen. Ein Gerücht zu einem-Remake hatte vor einiger Zeit die Runde gemacht, aber auch die Spiele jenseits der PlayStation-Ära, die einst Maßstäbe im RPG-Genre setzten, würden sich anbieten. Ein Anwärter dafür wäre, ursprünglich 1994 nur in Japan veröffentlicht, seit 2007 auch in Europa.Dass es bei Square Enix zumindest den theoretischen Wunsch gibt, dieses Vorhaben einmal zu verwirklichen, ist laut Yoshinori Kitase kein Geheimnis. Der Director von Final Fantasy 6 ist bei der Final Fantasy 7-Remake-Trilogie in einer leitenden Rolle involviert, die andere größere Projekte verbietet. Es würde vielleichtdauern, um so ein Vorhaben zu verwirklichen. Grund wären zum Beispiel die vielen Charaktere – es gibt allein 14 spielbare Figuren in Final Fantasy 6.Es würden sich aber laut Kitase „viele Freunde von Final Fantasy 6 im Unternehmen“ finden, die ihn immer mal wieder fragen würden: „?“ Auch wenn es vielleicht ein interner Running Gag ist und alle wissen, wie viel Arbeit sie sich damit aufhalsen würden – ganz vom Tisch ist das Thema für Kitase anscheinend nicht, sonst hätte er sich noch nicht solche Gedanken darüber gemacht.Zunächst steht allerdings erst einmal Final Fantasy 7 im Fokus, nach wie vor der, weshalb man sich bei Square Enix für eine Neuauflage von genau diesem Spiel entschieden hat.