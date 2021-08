Espgaluda 2: Die Switch wird im September von glühenden Kugeln überflutet

Wer sich mehr Reizüberflutung auf dem kleinen Schirm der Switch wünscht, wird am Donnerstag, 9. September von Publisher Live Wire und Entwickler Cave bedient. An diesem Tag erscheint die Umsetzung des Bullet-Hell-Shooters Espgaluda 2 für Nintendos mobile Hybridkonsole.Wie Gematsu.com berichtet, werden allerlei Varianten des Shoot-em-ups geboten, darunter ein originalgetreuer "Arcade Mode", ein "Normal Mode" mit höherer Bildqualität, ein "Arrange Mode" mit nachjustierten Systemen und Sounds sowie ein "Black Label Mode", in dem sich der exklusive Character Seseri nutzen lässt. Wer vom bunten Kugelchaos überfordert ist, sollte sich zunächst an der Tutorial-Funktion sowie dem "Novice Mode" für Neueinsteiger versuchen.Eine freie Anpassung des Bildschirms ermöglicht sogar das Spielen mit der hochkant aufgestellten Konsole - was sich bei diesem Genre natürlich besonders anbietet! Hier geht es zu unserem Test für iOS aus dem Jahr 2010