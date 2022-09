Xbox: Microsoft testet neues UI für den Homescreen

Xbox Homescreen: "Mehrmonatige Reihe von Experimenten" geplant

Verschiedene Startbildschirm-Layouts, Designs und weitere Veränderungen

Langsamer Launch geplant

Microsoft stellt eine Vielzahl an Xbox Homescreen-"Experimenten" vor, die für einen möglichen Launch im kommenden Jahr getestet werden sollen. Die neuen Funktionen sind in den kommenden Tagen verfügbar.Allerdings kommen vorerst nur einige ausgewählte Spieler als Tester in Frage. Die neuen Features sollen noch in dieser Woche für eine zufällig ausgewählte Gruppe aus Xbox Insidern zur Verfügung stehen."Wir wissen, dass der Xbox-Startbildschirm der Ort ist, an dem unsere Spieler einen Großteil ihrer Zeit verbringen und es ist ein Bereich, der sehr persönlich ist", erklärt Senior Produkt Manager Lead Ivy Krislov im Zuge eines neuen Xbox Wire-Beitrages . "Wir wissen auch, dass wir immer zuhören und lernen können, wie wir es hier besser machen können, wärend wir die Erfahrung schnell und vertraut halten". heißt es weiter.Aus diesem Grund und im Sinne der Optimierung startet Microsoft also noch in dieser Woche eine "mehrmonatige Reihe von Experimenten, um zu lernen, wie man ein personalisiertes Startbildschirm-Erlebnis schaffen und einige der wichtigsten Trends und Fan-Wünsche erfüllen kann".Die sogenannten Experimente sollen wir in Form von verschiedenen Startbildschirm-Layouts, Designs und Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit erfahren. Letztere soll zunächst durch ein neues "Zurückspringen"-Feature ergänzt werden, das uns einen schnelleren Zugriff auf unsere zuletzt gespielten Spiele und genutzten Apps ermöglichen soll.Darüber hinaus gibt es mit dem Homepage-Upgrade Xbox Home-Kacheln für wichtige Systemanwendungen, beispielsweise die Einstellungen, den Store, die Suche oder auch den Bereich rund um die Spiele und Apps. Microsoft will ein kosistenteres Design und visuelle Merkmale mit aktualisierten Layouts einführen, um "die Erfahrung vertraut zu halten". Scrollen wir auf der Startseite künftig nach unten, werden uns kuratierte Kategorien und Empfehlungen ausgespielt, die individuell auf uns zugeschnitten sind.Microsoft verrät, dass man die Veränderungen langsam einführen möchte. Nachdem die ausgewählten Tester Hand am neuen Homescreen anlegen durften, will man das Design innerhalb der Testphase weiter überarbeiten. Ziel sei es, im Jahr 2023 ein "neues, besseres Home-Erlebnis" bieten zu können.Wollt auch ihr zu dem Kreis der Xbox-Insider gehören und künftig kommende Features als erstes selbst ausprobieren, solltet ihr euch das Xbox Insider Hub auf der Series X|S oder der Xbox One herunterladen. Weitere neue Infos zur Xbox können wir auf der Tokyo Game Show 2022 erwarten.