Xbox: Historischer Rekord in den vergangenen 3 Monaten gebrochen

Xbox: Umsatzrekord im ersten Quartal nach über 20 Jahren gebrochen





Microsoft just posted its 10Q filing, with the exact amount of Xbox revenue in fiscal Q1:



$3.61B.



That means year-on-year growth is somewhere near 0.47%.



It's still the best Q1 result ever reported for Xbox revenue, up from last year's $3.59B. https://t.co/xUjhEuwPwG



— Dom (@DomsPlaying) October 25, 2022

Pulver noch längst nicht verschossen

Microsoft gibt im Rahmen seiner neuesten Finanzberichte auch bekannt, wie es um die Xbox-Sparte und ihren Erfolg steht. Dabei dürfte nun ein historischer Umsatzrekord gebrochen worden sein.Dies erklärt der Branchenanalytiker DomsPlaying zumindest über Twitter. So verzeichnete die Xbox-Sparte des Unternehmens einen Umsatzanstieg von insgesamt vier Prozent und kam so auf 3,61 Milliarden US-Dollar, wie auch Windows Central berichtet Laut DomsPlaying stellt der Wert den stärksten, innerhalb eines ersten Quartals je gemessenen, Umsatz seit der Einführung der Xbox vor mehr als 20 Jahren dar. Für Microsoft endete das erste Quartal am 30. September 2022.Die Xbox-Hardware verzeichnete dank der anhaltenden Konsolenverkäufe einen Umsatzanstieg von 13 Prozent, während die Xbox-Inhalte und -Dienste sogar einen Rückgang von etwa drei Prozent hinnehmen mussten. Laut Microsoft waren die Rückgänge teilweise auf geringere Absätze von Eigen- und Fremdspielen zurückzuführen. Microsoft vermeldet darüber hinaus "geringere Nutzungsstunden" innerhalb des Zeitraumes. Dennoch trugen eine stärkere Monetarisierung sowie der Anstieg der Abonnentenzahlen des Xbox Game Pass dazu bei, die Gesamtrückgänge auszugleichen.Zwar bewahrte Microsoft Stillschweigen darüber, wie es um die Game Pass-Abonnements aktuell steht, CE Satya Nadella ließ allerdings durchscheinen, dass der PC Game Pass einen Anstieg von starken 159 Prozent verbuchen konnte. Noch im Januar 2022 gab man bekannt, dass der Game Pass aktuell rund 25 Millionen aktive Abonnenten vorweisen kann . Seitdem wurde die Zahl nicht aktualisiert.Dass dies dem Unternehmen noch lange nicht genügt, zeigt die Anzahl großer Titel, die Microsoft ganz nebenbei noch in der Pipeline hat. Das dialoglastige Starfield , aber auch Redfall und Forza Motorsport sind schon jetzt vielversprechende Kandidaten für das kommende Jahr. Darüber hinaus könnte der Abschluss der Activision Blizzard-Übernahme ab dem 30. Juni 2023 dazu beitragen, den Gewinn der Xbox-Sparte noch einmal maßgeblich anzuheben.Derweil gilt Microsofts Xbox nur als einer von vielen internen Geschäftsbereichen. Als ganzes Unternehmen betrachtet erwirtschaftete der Megakonzern allein in diesem Quartal einen Umsatz von 50,1 Milliarden Dollar, was einen Zuwachs von elf Prozent darstellt, sowie einen Gewinn von 17,6 Milliarden Dollar, womit man etwa 14 Prozent weniger Erträge verzeichnete. Für die Zukunft plant Microsoft nun sogar, einen Xbox Mobile Gaming Store ins Leben zu rufen , der in direkter Konkurrenz zu Apple und Google stehen soll.