Xbox: Mit jeder verkauften Konsole macht Microsoft angeblich bis zu 200 US-Dollar Verlust

Xbox Series X|S: Sorgt das Verlustgeschäft für Preisanstiege?

Spiele dürften ebenfalls teurer werden

Xbox-Chef Phil Spencer erklärt, dass Microsoft seine Xbox Series X|S-Konsolen mit Verlust verkaufen würde. Dabei ist sogar von bis zu 200 US-Dollar Einbuße die Rede.Im Interview mit CNBC verrät Spencer, man würde die aktuelle Xbox-Generation in der Erwartung, dass die Einnahmen an anderer Stelle durch Zubehör und Spiele ausgeglichen würden, zu günstig verkaufen.Dass Hersteller ihre Konsolen oft mit Verlust verkaufen, gilt als weitestgehend bekannter Business-Move. So soll Microsoft bei der Xbox Series X mit jedem Verkauf etwa 100 US-Dollar einbüßen, während es bei der Series S sogar 200 US-Dollar sein sollen. Anschließend versuchen die Unternehmen, das Geld dank Softwareverkäufen, bei denen sie als Plattforminhaber einen Anteil für sich behalten dürfen, sowie Abonnements wie dem Xbox Game Pass an anderer Stelle wieder in die Kasse zu spülen.Zieht man unter diesem Umstand in Betracht, dass Spencer erst vor wenigen Tagen über etwaige Preiserhöhungen bei den Xbox-Produkten sprach , erscheint der Schritt nur folgerichtig zu sein. So erklärte er bereits damals, dass man die Preise für die Xbox-Konsolen und -Spiele nicht ewig konstant halten könne. Vor den Feiertagen wolle man allerdings nicht an der Preisschraube drehen.Erst im August kündigte Sony Preiserhöhungen für seine PlayStation 5-Konsolen an . Damals erklärte Phil Spencer noch, Microsoft würde mit der Xbox nicht nachziehen . Aufgrund der nun bekanntgewordenen Umstände erscheint dies allerdings etwas zu weit vorgegriffen gewesen zu sein.Im Interview verriet der Xbox-Chef außerdem, wie es konkret um die Spiele für Microsofts Konsole steht. Er glaube nicht, dass man in der Lage sein wird, die Preise für Spiele für immer konstant zu halten, fügte im selben Atemzug jedoch an, dass sie dafür hunderte von Stunden Spaß bieten würden.