Xbox: Mit limitierten Oreo-Keksen jetzt Inhalte für Halo, Sea of Thieves & Forza freischalten

Limitierte Oreo-Kekse kommen im coolen Xbox-Design

Besondere Preise warten außerdem

Dank einer Kooperation zwischen Xbox-Hersteller Microsoft und Mondelez, dem Produzenten der Oreo-Kekse, gibt es für kurze Zeit kostenlose Inhalte für Halo und Co.Die besagte Special Edition der Oreo-Kekse erscheint nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in über 21 weiteren Ländern. Bei den Ingame-Inhalten, die ihr für Xbox-Spiele wie Halo Infinite Sea of Thieves oder Forza Horizon 5 freischalten könnt, handelt es sich um welche kosmetischer Natur.Fans der Xbox dürften sich nicht nur um die kostenlosen Goodies für ihre liebsten Spiele freuen, sondern auch über das besondere Design der Oreo-Kekse. Dieses ist den ikonischen Buttons der Xbox-Controller, inklusive des Home-Buttons im Logo-Look, nachempfunden.Darüber hinaus werden sie in einer speziellen Verpackung, die diese noch einmal auf dem Äußeren zeigt, verkauft. Insgesamt gibt es neben dem Xbox-Logo noch die Tasten A, B, X und Y sowie eine der Pfeiltasten in den Kekspackungen zu finden.Um die Inhalte in Forza, Halo oder Sea of Thieves freizuschalten, haben sich Microsoft und Mondelez etwas wirklich cooles für Keks-begeisterte Gamer einfallen lassen: In Anlehnung an die Eingabe von Cheat-Codes, müsst ihr bestimmte Symbolkombinationen knacken und den entschlüsselten Code auf der Webseite in der korrekten Abfolge eingeben.Darüber hinaus können sich Käufer der Kekspackungen im Xbox-Style noch über eine Vielzahl exklusiver Preise für die Teilnahme an der zugehörigen Verlosung freuen. So gibt es beispielsweise perfekt passende Keks-Konsolen und -Controller zu gewinnen, außerdem winken noch Xbox Game Pass Ultimate-Abonnements und sogar ein Urlaub wird verlost.Die Oreo-Packungen im Xbox-Design gibt es ab sofort im Handel und noch bis zum 24. April habt ihr Zeit, an der Aktion teilzunehmen.