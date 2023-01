Xbox: Developer_Direct Livestream mit Redfall & Co. offiziell angekündigt

Xbox Developer_Direct: Alle Infos zum Livestream

The Elder Scrolls Online: Matt Firor, der Studiodirektor von Zenimax Online, wird das Kapitel-Update 2023 für das MMO enthüllen und die neuste spielbare Region Tamriels präsentieren.

Forza Motorsport: Die Turn 10 Studios planen, ausführliche Gameplay-Szenen aus dem Rennspiel zu zeigen und weitere Details zu verraten. Möglicherweise fällt auch ein Releasetermin.

Minecraft Legends: Mojang wird erstmal im Rahmen des Livestreams den PvP-Multiplayer des Strategiespiels zeigen und womöglich ebenfalls einen Releasetermin preisgeben.

Redfall: Für die Show werden "einige Minuten Gameplay" aus Arkanes nächstem Spiel versprochen, bei denen Kämpfe, die offene Spielwelt, Bosse und mehr vorgestellt werden. Auch hier ist es möglich, dass endlich ein neuer Releasetermin genannt wird.





Gestern noch ein Gerücht, jetzt ist es offiziell: Noch in diesem Monat gibt es von Microsoft einen Livestream, in dem einige der kommenden Spiele des Xbox-Unternehmens vorgestellt werden. Wie bereits zuvor berichtet wird das Event den Namen Developer_Direct tragen und am 25. Januar stattfinden. Im Fokus stehen dabei vier große Themenbereiche beziehungsweise Spiele, die während der Show intensiver beleuchtet werden.Die erste Xbox Developer_Direct wird am 25. Januar um 21:00 Uhr als Livestream auf Twitch und YouTube starten. Wer mit dabei sein will, kann sich auf die vier folgenden Spiele freuen, die im Rahmen des Events vorgestellt werden:Wie ebenfalls zuvor berichtet wird Starfield , also Bethedas kommendes großes Rollenspiel, während der Developer_Direct nicht dabei sein. Stattdessen soll das Sci-Fi-Abenteuer eine eigenständige Show in naher Zukunft erhalten.Für Microsoft beginnt damit endgültig das Spielejahr 2023, für welches der Xbox-Hersteller ein paar spannende Eisen im Feuer hat. Derweil wird natürlich auch der Xbox Game Pass weiter unterstützt, bei dem im Januar ebenfalls ein paar vielversprechende Neuzugänge an Bord sind