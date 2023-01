Xbox: Konsolen sollen dank neuem Update umweltfreundlicher werden

Xbox: Optimierte Downloads und Updates für die Umwelt





Weitere Wege zum Schützen der Umwelt

Wer sich über den CO-Ausstoß seines Gaming-Verhaltens Gedanken macht, braucht zumindest auf der Xbox bald kein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber zu haben.Microsofts Game Pass-Maschine soll nämlich schon bald kohlenstoffbewusste Spiele-Downloads und Updates anbieten, was die Konsole in der Branche zum Vorreiter in Sachen Umweltschutz machen würde. Weil man „bis 2030 ein kohlenstoffbewusstes, wasserpositives und abfallneutrales Unternehmen“ werden will, muss man natürlich auch bei den hauseigenen Produkten anfangen.Bereits seit einiger Zeit bemühe man sich, verstärkt auf Nachhaltigkeit zu achten, heißt es auf dem offiziellen Xbox-Blog : „Doch wir tragen nicht nur Verantwortung für die CO-Emissionen, die bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte entstehen, sondern auch für die Emissionen, die durch die Nutzung unserer Produkte in den Haushalten der Fans verursacht werden.“Damit das gelingt, sollen Updates und Downloads zu dem Zeitpunkt durchgeführt werden, wenn die Konsole „die meiste erneuerbare Energie nutzen kann“. Dies habe man bereits bei Windows 11 erreicht und wolle das dort eingeführte Feature auch auf die Xbox bringen. Die Uhrzeit für nächtliche Updates wird daher in Zukunft basierend auf regionalen Daten zur Kohlenstoffbelastung gewählt.Während man dieses Update aktuell noch nur Xbox Insider-Nutzern zur Verfügung stellt, die den Energiesparmodus nutzen, bekommen bald alle Spieler die Gelegenheit zum Umweltschonen. Dabei weist man im Blog auch noch einmal darauf hin, dass das Herunterfahren der Konsole 20-mal weniger Strom verbraucht als das Versetzen in den Ruhezustand.Um den gravierenden Unterschied zwischen den Optionen herauszustellen, lieferte man noch ein konkretes Beispiel mit: So sollen zwei Xbox-Konsolen, die statt im Ruhezustand zu verweilen, vollständig heruntergefahren werden, so viel Kohlenstoff einsparen wie ein zehn Jahre lang wachsender Baum.Zusätzlich zum vollständigen Herunterfahren sollen Xbox-Nutzer bald auch mit der Wahl der aktiven Stunden zum Umweltschutz beitragen können. Während auf der Xbox One der Zeitraum, in der die Konsole schneller hochfährt, bereits jetzt einstellbar ist, steht dieses Feature auf der Xbox Series X | S zunächst nur Insider-Nutzern zur Verfügung. Bald soll aber ein entsprechendes Update für alle folgen.Mit welchen Spielen ihr in Zukunft auf der Xbox Energie sparen könnt, erfahrt ihr dann auf der gestern offiziell angekündigten Developer Direct , die sich am 25. Januar unter anderem auf Redfall Minecraft Legends und Forza Motorsport konzentrieren wird.