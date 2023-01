Xbox: Phil Spencer entschuldigt sich für ein schwaches Spielejahr 2022

Xbox: „Wir haben 2022 nicht genug geliefert“

Wird 2023 das Jahr von Xbox?

Im Vergleich zu Nintendo und Sony muss sich Microsoft häufig anhören, Plattform-Besitzer bekämen nicht genug Exklusivtitel undgab zu, dass das für 2022 stimmt.Er ist aber auch zuversichtlich, dass esanders wird und macht Fans Mut. In einem Interview mit IGN gestand er ein, dass man letztes Jahr nicht den eigenen Zielen und dem Versprechen an die Kunden nachgekommen sei, viele großartige Spiele zu liefern. Das wolle er dieses Jahr jedoch ändern und führt dafür Titel wiean.„Unser Versprechen an unsere Fans ist, dass wir ständig großartige Spiele veröffentlichen, die Leute auf unserer Plattform spielen können und davon haben wir 2022 nicht genug geliefert, da gibt es keinen Zweifel. Und grundsätzlich ist das meine Schuld. Ich bin der Geschäftsführer. Das Versprechen an unsere Kunden, dass wir weiterhin großartige Spiele liefern, ist etwas, dass ich sehr ernst nehme, dass die Teams ernst nehmen und 2022 hatte zu wenige Spiele“, schilderte Spencer im Interview mit IGN „Daher freuen wir uns, mit 2023 anzufangen und die Developer Direct zu haben. Ich bin sehr zuversichtlich über die Spiele, die wir gezeigt haben. Und einfach zu wissen, dass Starfield ein Spiel ist, dass wir in einer eigenen Show ins Rampenlicht stellen können und dann 2023 einfach mit Schwung zu beginnen […], ich glaube, wir brauchten das.“Jedes Jahr sei kritisch, führte Spencer weiter aus. Trotzdem blicke er besonders auf 2023 mit Zuversicht: „Wenn ich an den Rest der Arbeit denke, die wir dieses Jahr erledigen müssen, wird es ein spannendes Jahr. Was die Produktion angeht, kommen wir alle aus dem Coronabedingten Home-Office und ich glaube, wir haben einen besseren Arbeitsrhythmus als Industrie.“Mit welchen Titeln Xbox die Spieler 2023 vor allem beeindrucken will, zeigte man bei der jüngsten Developer Direct: „Wenn ich auf Minecraft Legends schaue, wenn ich auf Redfall schaue, wenn ich auf die Arbeit schaue, die wir an Forza Motorsport leisten, einem meiner liebsten Reihen, ich denke es war wichtig für uns, Spiele zu zeigen, Termine zu zeigen.“Unangekündigte Veröffentlichungen seien für denaber auch eine Hilfe: „Es war toll, Hi-Fi RUSH während der Show zu veröffentlichen, um zu zeigen, dass wir veröffentlichen können.“, das letzten Donnerstag überraschend erschien, stammt übrigens von Tango Gameworks – den Machern von Horror-Spielen wieund