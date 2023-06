Xbox: Alle Spiele des großen Events in der Übersicht mit Star Wars, Fable & mehr

Star Wars Outlaws

Xbox Series S

Wie sieht die Zukunft der Xbox Game Studios aus? Im Rahmen des großenstellten Phil Spencer und sein Team ganz verschiedenevor, die in naher und ferner Zukunft erscheinen werden.Die rund anderthalb Stunden lange Show war dabei gut gefüllt und kombinierte wie in den letzten Jahren gehabt große AAA-Produktionen mit Indie-Geheimtipps. Solltet ihr nicht eingeschaltet haben, sondern stattdessen lieber die frühsommerliche Wärme genossen haben, fassen wir für euch kurz und bündigdes Xbox Games Showcase zusammen.Eine Überraschung gab es früh von Ubisoft: Massive Entertainment, die Macher vonund, haben endlich ihr Star Wars-Projekt mit einem Cinematic-Trailer enthüllt.verzichtet auf Lichtschwerter, sondern versetzt euch in die Haut einer noch jungen Gesetzlosen mit dem Namen Kay Vess, die zusammen mit ihrem tierischen Begleiter offenbar einen großen Überfall plant. Angesiedelt ist die Geschichte in einer offenen Welt zwischen den Ereignissen von Das Imperium Schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter.Erstes Gameplay soll es im Rahmen der Ubisoft Forward am Montag Abend, dem 12. Juni geben.Wie im Vorfeld vermutet ist es auch so gekommen: Playground Games präsentierten einen ersten richtigen Trailer zum Reboot von. Gameplay gab es allerdings nicht zu sehen, sondern lediglich eine Art Interpretation des Märchens Hans und die Bohnenranke – gepaart mit einer Prise Humor für den die Serie bekannt ist.Ein Releasetermin wurde derweil nicht genannt.Der Oktober wird immer voller: Nachdem Microsoft im Frühjahr noch keinen Releasetermin zum neuenverraten wollte, steht er nun fest. Amrast das Rennspiel auf den PC und die Xbox Series X | S und steht natürlich auch sofort im Xbox Game Pass parat.Ninja Theory ließ sich den Xbox Games Showcase nicht entgehen und präsentierte neues Gameplay zu, bei dem auch die inneren Stimmen der Protagonistin wieder eine Rolle spielten. Die optisch beeindruckende Präsentation seht ihr hier:Darüber hinaus ließ das Studio verkünden, dass man mittlerweile sämtliche Motion Capturing-Aufnahmen für das Spiel im Kasten hat. Einen genauen Releasetermin gibt es allerdings nicht, außer, dass das Spiel 2024 erscheinen soll.Währendnoch viele Jahre benötigen wird, gibt es bei Obsidian eine Alternative:. Das First-Person-Rollenspiel in der Welt vonerinnert im ersten Gameplay-Trailer durchaus an Bethesdas bekannteste Werke:Keine große Überraschung,: Persona 3 bekommt im Frühjahr 2024 ein Remake, während es noch dieses Jahr mit Persona 5 Tactica einen weiteren Ableger der Heldentruppe des fünften Serienteils gibt.Compulsion Games, die Macher vonund, verschlägt es indieses Mal in tiefen Süden Amerikas. Dort erwartet euch ein übernatürliches Third-Person-Adventure, zu dem aber noch nicht viele Details preisgegeben wurden.Nachdem CD Projekt Red mit vielen Patches und einem AnimeStück für Stück wieder auf Erfolgskurs brachte, gibt es nun bald die große Erweiterung Phantom Liberty. Die wird amerscheinen und lässt euch ein weiteres Mal in die Haut von V schlüpfen. Der Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro., aber jetzt ist es offiziell:erscheint nach jahrelanger Entwicklung am 21. September 2023, unter anderem auch im Game Pass. Der Koop-Shooter mit Bankräuber-Szenario bleibt sich dabei dem ersten Gameplay-Trailer ziemlich treu und bietet eine Mischung aus sorgfältiger Planung, die jedoch schief geht und in einer wilden Schießerei endet, bei der am Ende eine dreistellige Opferzahl wartet.Dreimal Atlus während einer Xbox-Konferenz? Ja, das ist tatsächlich passiert. Studio Zero, die Macher vonund, haben mitihr komplett neues Rollenspiel angekündigt. Die Vergangenheit des Studios lässt sich aber anhand der gezeigten Spielszenen nicht leugnen.Die Stadt der Träume errichten? Insoll euch das ein weiteres Mal ermöglicht werden und allzu lange müsst ihr nicht warten. Neben einem Gameplay-Trailer hat Paradox den Releasetermin verraten: Am 24. Oktober 2023 erscheint das Aufbauspiel – und sogar direkt im Game Pass.Bei Don't Nod ist man fleißig am Arbeiten. Mithat man ein weiteres Spiel angekündigt , bei dem ihr euch beim Klettern richtig austoben dürft. Genauer gesagt beschreiben es die Macher als ein "Action-Puzzle-Kletterspiel mit meditativen Vibes." Der Release ist für Herbst 2023 geplant.Es kommt zusammen, was zusammen gehört:trifft aufin einem kommenden kostenlosen Inhaltsupdate. Auch Guybrush Treepwood ist von der Partie, der mittlerweile Gouverneur von Monkey Island ist, aber schon bessere Zeiten erlebt hat. Los geht es bereits am 20. Juli 2023.Nachdem es beim Summer Game Fest schon miteine Ankündigung gab, legte Sega noch einmal nach. Für 2024 wurdeangekündigt, welches die Serie dem ersten Trailer zufolge nach Amerika transportiert.Capcom hatte zwar nichts zuoderzu zeigen, dafür aber eine Neuankündigung im Gepäck, die vor allem mit einem sehr besonderen Artstyle für Aufsehen sorgte.soll 2024 erscheinen.InXile, die Macher von, haben ebenfalls ein neues Spiel im Gepäck gehabt:, bei dem man die klassischen Rollenspiel-Pfade der Vergangenheit hinter sich lässt. Stattdessen wird das neue Projekt ein First-Person-Rollenspiel in einer Steampunk-Welt, bei dem uns mehr als einmal der Gedanke kam, dass es auch ein wenig nachriecht.Allerdings wird die Veröffentlichung nicht in nächster Zeit stattfinden. Das Team verzichtete komplett auf ein Jahr, weshalb wohl frühestens mit einem Release im Jahr 2025 zu rechnen ist.Lange war es um Stoic, den Entwicklern von-Trilogie, ruhig, jetzt haben sie sich zurückgemeldet.wird ein Koop-Action-Adventure-Spiel, welches voraussichtlich 2024 erscheinen soll. Dank Publisher Xbox erscheint es auch direkt im Game Pass.Horror-Fans kamen beim Xbox Game Pass auch ein bisschen auf ihre Kosten: The Chinese Room () kündigtean. Dort schlüpft ihr in die Rolle eines Arbeiters auf einer Bohrinsel, bei dem auf einmal alles schief geht und eine unangenehme gruselige Nacht beginnt. Auch Still Wakes the Deep soll 2024 erscheinen.Asobo hat mit demnoch lange nicht fertig. Für 2024 kündigte das Studio eine neue Version an, die offenbar den Fokus auf richtige Arbeiten und Aufträge setzt: Ihr könnt Waldbrände aus der Luft bekämpfen, Menschen in Notfallsituationen retten, riesige Ladungen transportieren und vieles mehr.Darüber hinaus kündigte das Team an, dass es pünktlich zum zweiten Dune-Film am 3. November auch ein kostenloses Inhaltsupdate geben wird, mit dem ihr dann den Ornithopter fliegen könnt.Kämpfe gegen Monster, Rätsel, eine Prise Magie und das Aufbauen von Beziehungen: in Dungeons of Hinterberg kommt wieder jede Menge zusammen . Der Name Hinterberg ist dabei nicht zufällig gewählt, sondern das ganze Erlebnis findet in einem fiktiven Alpendorf statt.Eine kleine Hardware-Ankündigung hatte man am Ende auch noch parat: Die Xbox Series S wird am 1. September in einer schwarzen Version veröffentlicht, die zudem eine 1 TB große SSD beinhaltet. Das bedeutet auch eine Preissteigerung, denn die neue Xbox Series S wird rund 350 Euro kosten.Und falls ihr verpasst habt,, dann findet ihr unsere große Zusammenfassung dafür in einem separaten Artikel.