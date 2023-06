Xbox: Preiserhöhung für Xbox Game Pass und Series X angekündigt

Preiserhöhung bei der Xbox: "Anpassung an Wettbewerbsbedingungen"

Microsoft zieht diean: Der US-Konzern hat angekündigt, dass schon sehr bald die Preise für dieund densteigen werden. Lediglich die Xbox Series S bleibt vorerst von einer Erhöhung verschont.Demnach wird die Xbox Series X ab dem 1. August fortankosten – eine Preiserhöhung von 50 Euro und damit ist sie wieder genauso teuer wie die. Beim Xbox Game Pass steigt der monatliche Preis derweil aufund beim Xbox Game Pass Ultimate auf. Lediglich der Xbox Game Pass for PC wird weiterhin 9,99 Euro monatlich kosten.Während die Xbox Series X erst ab dem 1. August teurer wird, schlägt die Preiserhöhung beim Game Pass schon ab dem 6. Juli zu. Solltet ihr aktuell schon Abonnent sein, dann profitiert ihr noch etwas länger vom aktuellen Preis: Bei bestehenden Abos wird sich der Preis in Deutschland erst ab dem 13. September ändern, wie Tom Warren bei The Verge berichtet.In einem Statement gegenüber dem englischsprachigen Newsportal heißt es von Kari Perez, Head of Communication bei Xbox, dass man lediglich "die Preise an die Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Märkten angepasst" habe. Mit dem sich immer noch in der Schwebe befindlichen Milliarden-Deal rund um Activision-Blizzard habe dies nicht zu tun.Sowohl für die Xbox Series X als auch für den Game Pass ist es die bislang erste Preiserhöhung seit der Einführung. Eine solche hatte jedoch Xbox-Chef Phil Spencer bereits, auch wenn zu dem Zeitpunkt noch keine geänderte Preise in Sicht waren.