Xbox: Nach Pizza duftender Controller vorgestellt

Genauso cool wie kurios kündigtden ersten nachriechendenan.Bei der Aktion handelt es sich um eine Kollaboration hinsichtlich des kommendenmit dem Namen. Und Fans der sympathischen Super-Schildkröten können das an das leckere Lieblingsessen der Turtles erinnernde Eingabegerät sogar gewinnen.Die nach Pizza riechenden Xbox Wireless Controller soll es gleich in vier verschiedenen Designs geben, die die einzelnen Ninja Turtles repräsentieren. Jeder von ihnen kommt mit einem „“, der in der Form einer Pizzascheibe gehalten ist.Wer sich jetzt denkt, auf die kuriose Kombination aus Xbox Controller und Pizza-Duft nicht länger in seinem Leben verzichten zu wollen, der darf jetzt nicht enttäuscht sein: Das geruchsintensive Gamepad gibt es lediglich im Rahmen einer Verlosung zu gewinnen. Um teilzunehmen, müsst ihr demund den entsprechenden Post mit dem passendenretweeten:Das Gewinnspiel läuft noch bis zumund alle weiteren Informationen findet ihr im offiziellen Xbox Wire-Blog. Das letzte Mal als Videospiel schafften es dieauf die Konsolen und den PC.