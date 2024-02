Xbox: Gerüchte um Starfield, Indiana Jones & mehr für die PlayStation 5

Xbox-Exklusivität adé? Microsofts neue Strategie soll bereits feststehen

Hellblade 2 und Halo könnten folgen

Wird 2024 das Jahr, in dem sich Microsoft von derverabschiedet? Verschiedenen Gerüchten zufolge plant das wertvollste Unternehmen der Welt, die eigene Software-Strategie komplett umzukrempeln und zukünftig auchSchon, dass sowohlals auchnoch dieses Jahr den Sprung auf die PlayStation 5 und Nintendo Switch wagen. Dabei soll es aber nicht bleiben: Offenbar hat sich Microsoft dazu entschieden, die Xbox-Exklusivität Stück für Stück über Bord zu werfen, so, dass sich demnächst nochZuerst berichteten die englischsprachigen Kollegen von Xbox Era am Sonntag Abend, dassnach der Veröffentlichung der DLC-Erweiterungfür die PlayStation 5 erscheinen soll. Dabei berufen sich die Redakteure der Webseite auf anonyme, aber vertrauenswürdige Quellen, laut denen die Entscheidung aber längst nicht allen in der Microsoft-Führungsriege gefällt. Dennoch habe am Ende das, dass man sonst "Geld auf den Tisch zurückliegen lassen" würde.Nur kurze Zeit darauf meldeten sich auf Twitter die Stimmen von Rand al Thor 19 und NateTheHate zu Worte, die den Bericht bestätigten. Laut Ersterem sei Starfield nur "das erste von vielem Spielen", und einige werdensein. Gemäß Informationen von The Verge soll neben Bethesdas großem Rollenspiel ebenfallsfür die PlayStation 5 erscheinen, wenn auch zeitlich versetzt.Autor Tom Warren führt weiter aus, dass Microsoft einenverfolgt, bei dem je nach Spiel abgewogen werden soll, ob es für die PS5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Bei Indiana Jones soll diese Entscheidung bereits gefällt worden sein.Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Starfield und Indiana Jones and the Great Circle könnten derweilsein. Xbox Era-Gründer Shpeshal Nick vermutet , dass möglicherweise auchauf der Liste steht. Jez Corden, Redakteur bei Windows Central, geht sogar von einer Veröffentlichung von Halo auf der PlayStation aus.Offiziell bestätigt sind all diese Gerüchte natürlich bislang nicht, denn seitens Microsoft gibt es. Das könnte sich jedoch angesichts der zahlreichen Medienberichte schon bald ändern und Sarah Bond, die Xbox-Präsidentin, früher vor die Presse treten, als es offenbar geplant war.Sollten die Pläne aber tatsächlich der Wahrheit entsprechen, stellt sich sicherlich die Frage, wie es mitin Zukunft weitergeht. In der Vergangenheit war die Rede davon, dass, allerdings hält sich der Redmonder Konzern diesbezüglich sehr bedeckt.