Xbox: CEO Spencer kündigt ein Update zur Zukunft der Konsole an

Xbox: Business Update Event nächste Woche





We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.



— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

Die gestrige Nachricht, dass Microsoft eventuell in Erwägung zieht, die Monopolstellung der hauseigenenfür einige Spiele aufzugeben, sorgte für großes Aufsehen. Zwar fußten diese auf unbestätigten Gerüchten, allerdings aus für gewöhnlich gut unterrichteten und voneinander unabhängigen Quellen.Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es auch vonseiten des Software-Giganten eine Reaktion geben sollte. Diese kam nun auch in Form eines Tweets von Xbox-CEO Phil Spencer. Der Inhalt dürfteOb es wahr ist oder nicht – ein solch von vielen Seiten verbreitetes Gerücht, wonach die Xbox-Exklusivität großer Titel wieoder die im Laufe es Jahres erscheinendenundaufgehoben werden soll, kannbleiben. Phil Spencer verkündete daher, dass Xbox die lauten Stimmen vernehme. „Wir haben ein Business Update Event für nächste Woche in Planung. Wir freuen uns, euch dort mehr Details über unsere Vision für die Zukunft mitteilen zu können.“Eine Entkräftigung der Gerüchte sieht anders aus; aufgrund dieser Aussage lässt sich ableiten, dass an der ganzen Sache höchstwahrscheinlich etwas dran ist, ansonsten wäre man vonseiten Microsofts sicher schnell mit Dementi bei der Hand gewesen. In den Kommentaren unter dem Tweet: PlayStation- und eventuell Switch-Spielern den Zugang zu bis dato noch Xbox-exklusiven Titeln zu geben, während die genannten Konsolen weiterhin ihre eigenen iPs haben, wäre das Anfang vom Ende für die Microsoft-Konsole.„Millionen von Spielern würden das Xbox-Ökosystem verlassen und zu PlayStation wechseln, weil sie dort Titel von beiden Herstellern [Microsoft und Sony] spielen könnten“, mutmaßt beispielsweise das Xbox-nahe Videospielportal Xcension . „Xbox-Spieler, nachdem sie jahrelang auf konsequent gelieferte Exklusivinhalte warten mussten.“Ob zur „Vision für die Zukunft“, wie es der Xbox-Chef umschreibt, auch die, ist anzunehmen. Zumindest scheint es im Videospielbereich von Microsoft derzeitig gehörig zu rumoren., werden wir also vermutlich nächste Woche erfahren.