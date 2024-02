Xbox: Alle Infos aus dem Xbox Business Update zusammengefasst

Xbox: Welche Spiele erscheinen für PS5 und Nintendo Switch?

Was heißt das für die Zukunft?

Was ist mit Activision-Blizzard?

Tschüss Xbox oder doch nur alles heiße Luft? In einem über 20 Minuten langenhat sich die Führungsriege rund umgetroffen, um über dievon Microsoft zu reden – und über die vom 69 Milliarden US-Dollar schweren Activision-Blizzard-Kauf.Dabei wurde eine Sache von Phil Spencer direkt zu Beginn klargestellt: Es werden lediglich, die es bislang nur für den PC und die Xbox-Konsolen gibt, auch auf weitere Plattformen portiert. Dies soll jedoch nicht als Signal verstanden werden, dass man bei Microsoft nun von der Exklusivität der eigenen Spiele abrückt. Was das genau bedeutet, fassen wir für euch kurz und knapp zusammen."Wir haben die Entscheidung gefällt, dass wir vier Spiele auf andere Konsolen bringen werden", heißt es von Phil Spencer zu Beginn des Xbox Business Updates.Das wollte er nicht verraten, sondern die Ankündigung den jeweiligen Entwicklerteams überlassen, die sich bereits Plän zurecht gelegt haben. Es handelt sich jedoch definitiv nicht umundhandeln, wie der Xbox-Chef deutlich macht.Die vier Titel sollen stattdessenundsein. An der Stelle lässt sich anhand früherer Gerüchte spekulieren, dass vermutlich damitundgemeint sind. Bestätigt sind die Titel bislang aber nicht.Laut Spencer wird es auch vorerst nur bei diesen vier Spielen bleiben. Die Entscheidung würde außerdem nichts daran ändern, dass man bei Microsoft weiterhin an Xbox-exklusiven Spielen festhält. Dennoch geht Spencer davon aus, dass es in Zukunftgeben wird, und zwar über die gesamte Branche hinweg. "Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren Exklusivspiele, also Spiele, die nur für ein bestimmtes Endgerät verfügbar sind, einen immer kleineren Teil der Spieleindustrie ausmachen werden."Die vier Spiele sind für Microsoft, so deutet es sich an, vorerst ein kleiner Test: Wie kommt das bei den Kunden an? Nehmen PS5- und Switch-Besitzer das Angebot an?Auch wenn Spencer es nicht direkt sagen möchte, aber sollte die Content-Strategie den erwünschten Erfolg bringen, dann könnten in Zukunft noch weitere Xbox-Spiele diesen Weg gehen.In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von The Verge schließt Spencer deshalb solche Möglichkeitenaus. "Ich denke nicht, dass wir als Industrie jemals ausschließen sollten, dass ein Spiel für eine andere Plattform erscheint." Aktuell würde aber an keinen weiteren Portierungen gearbeitet werden, außer den im Podcast genannten vier Xbox-Games.Beimbeschwichtigt derweil Sarah Bond, Präsident der Xbox-Division: Man wird nicht aus dem Konsolen-Business aussteigen. "Es gibt einige spannende Hardware-Neuheiten, die wir noch in diesem Jahr präsentieren werden, und wir setzen auch auf die Roadmap der nächsten Generation. Worauf wir uns wirklich konzentrieren, ist der, den man je in einer Hardware-Generation gesehen hat", heißt es von ihr im Podcast.Neben den Soft- und Hardwareplänen wurde im Podcast noch über ein weiteres Thema gesprochen:. Immerhin hat Microsoft dafür eine riesige Summe hingeblättert und das wird sich auf den Game Pass auswirken – keine Sorge, eine weitere Preiserhöhung wurde nicht angekündigt.Stattdessen wird abimunderscheinen und das erste Spiel aus dem Activision-Blizzard-Katalog sein. Welche Games danach folgen und in welchem zeitlichen Abstand, das wollte Sarah Bond noch nicht verraten. Nur eine Sache war ihr und Booty noch einmal wichtig zu betonen: Auch in Zukunft werden Spiele der Xbox Game Studiosauch im kostenpflichtigen Abo erhältlich sein.Zu guter Letzt hatte das Xbox-Trio noch eine Sache zu verkünden: Im Juni wird es wieder traditionellgeben, bei dem vermutlich auch der eine oder andere neue Titel angekündigt. Mit dabei? Vielleicht