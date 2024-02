Xbox: Neue Konsole soll "technisch größten Sprung einer Hardware-Generation" bieten

Microsoft: Neue Xbox soll "den größten technischen Sprung" bieten, den wir je erlebt haben





Xbox hardware will also continue to be a flagship experience for players and for game developers to launch games on with a robust and innovative multi-year hardware roadmap, including more console and controller options for you this holiday.



Im Rahmen des großen, welches jüngst abgehalten wurde, verspricht Microsoft nicht nur, dass gleich vier First-Party-Titel der Xbox den Sprung auf die PS5 und Switch wagen sollen. Vor allem eine spannende Aussage hinsichtlich derlässt Fans aufhorchen.Während jene nämlich zuletzt fast schon fürchteten, man würde denwomöglich aufgeben, folgte nun die beruhigende Gewissheit: Das Gegenteil sei geplant, denn mit der neuen Xbox habe man nochvor.Wie Microsoft im Zuge des gestrigen Events, auf dem vor allem über die Zukunft der Xbox gesprochen wurde, verriet, soll die neue Xbox "den größten technischen Sprung“ aufs Parkett legen, „den es je in einer Hardware-Generation gab". Dies erklärte Xbox-Präsidentinhöchstpersönlich, die ihre Gedanken gemeinsam mit Gaming-Chefund Xbox Game Studios-Leiterim offiziellen Xbox-Podcast teilte Bond zufolge gibt es seitens Microsoft sowohl kurz- als auch langfristige Pläne für die beliebte Spielekonsole, schon in Kürze sollen „in Sachen Hardware“ vorgestellt werden, heißt es weiter. Dieser Gedanke wurde über den offiziellen Xbox-Account auf Twitter weiter ausgeführt, so verfüge Microsoft bereits jetzt über eine „robuste und innovative mehrjährige Hardware-Roadmap“, die „mehr Konsolen und Controller-Optionen“ bereithalten soll.Darüber hinaus bestätigte Bond auch, dass längerfristig an derder Xbox-Hardware gearbeitet wird. "Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation", hieß es zunächst noch recht nüchtern, bevor die Xbox-Präsidentin eine besonderstraf: "Worauf wir uns wirklich konzentrieren, ist die Bereitstellung des größten technischen Sprungs, den Sie je in einer Hardware-Generation gesehen haben", fasste sie noch einmal siegessicher zusammen und auch ihr Kollege Phil Spencer schloss sich dem an.So bekräftigte er noch einmal, wie stolz ihn die Arbeit des Hardware-Teams mache – auch in Hinblick auf die Zukunft. Er sprach gar von einer "Art" seiner Mitarbeiter.noch einmal zusammengefasst.