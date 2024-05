Xbox-Studios können sich ihres Fortbestandes offenbar nicht mehr sicher sein





This is absolutely terrible. Permission to be human : to any executive reading this, friendly reminder that video games are an entertainment/cultural industry, and your business as a corporation is to take care of your artists/entertainers and help them create value for you.



— Dinga Bakaba 451 (@DBakaba) May 7, 2024

Für Redfall waren noch Updates in Planung

seit Jahren damit nerven, warum wir unser Studio nicht von einem großen Publisher übernehmen lassen: Das ist der Grund", schrieb Thomas Mahler, CEO vom österreichischen Indie-Entwickler Moon Studios ( No Rest For The Wicked Ori and the Will of the Wisps



To everyone whose been pestering me for years about why we didn't allow Moon Studios to get acquired by a big publisher...



That's why.



I've lived through the 90s and saw what happened when smaller studios got acquired by EA.



Never again 🤣😂 https://t.co/BHXm37PC2M



— thomasmahler (@thomasmahler) May 7, 2024



Während die Schließung von Hi-Fi-Rush Entwickler Tango Gameworks seitens Microsoft durch die Bank weg Unverständnis hervorruft, scheint die von Arkane Austin nach dem Redfall-Reinfall zumindest nicht völlig abwegig. Umso überraschender ist es aber, da wohl noch Updates und gar ein gesamter DLC plus neuer Charaktere für Ende Oktober in Arbeit „An alle, die mich, warum wir unser Studio nicht von einem großen Publisher übernehmen lassen: Das ist der Grund“, schrieb Thomas Mahler, CEO vom österreichischen Indie-Entwickler Moon Studios () als Reaktion auf die Meldung.Während die Schließung von Hi-Fi-Rush Entwickler Tango Gameworks seitens Microsoft durch die Bank weg Unverständnis hervorruft, scheint die von Arkane Austin nach dem Redfall-Reinfall zumindest nicht völlig abwegig. Umso überraschender ist es aber, da wohl noch Updates und gar einfür Ende Oktober in Arbeit war

weiterhin online bleiben, derweil gibt es Hi-Fi Rush derzeit im Rahmen eines Humble Bundles zu erstehen Microsoft hatte Anfang des Jahres

Dieser wird, ebenso wie der geplante Offline-Modus, nun flach fallen. Redfalls Server sollen jedenfalls, derweil gibt es Hi-Fi Rush derzeit. Vor Entlassungen in der Branche scheint dagegen mittlerweile fast niemand mehr gefeit. Geradeschon rund 1.900 Mitarbeiter gekündigt.