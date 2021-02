Mortal Kombat: Kinofilm: Trailer und weitere Details

Warner Bros. hat den ersten Trailer zum Mortal-Kombat-Kinofilm veröffentlicht (siehe unten). In den USA wird der Film am 16. April 2021 in den Kinos und auf dem Streaming-Dienst HBO Max anlaufen. In Deutschland ist bisher nur von einem Kinostart "2021" die Rede.Story: "MMA-Kämpfer Cole Young verdient seinen Lebensunterhalt damit, harte Prügel einzustecken. Weshalb Shang Tsung, der Herrscher von Outworld, mit dem finsteren Cryomancer Sub-Zero seinen besten Krieger schickt, um Cole zur Strecke zu bringen, bleibt diesem zunächst ein Rätsel. Aus Sorge um die Sicherheit seiner Familie begibt sich Cole auf die Suche nach Sonya Blade. Auf deren Spur setzt ihn Special Forces Major Jax an, der dasselbe mysteriöse Drachenmal trägt wie Cole selbst. Bald findet sich Cole im Tempel von Lord Raiden wieder, einem Elder God und Beschützer von Earthrealm, der den Trägern des Mals Zuflucht gewährt. Hier bereitet sich Cole mit den erfahrenen Kriegern Liu Kang, Kung Lao und dem abtrünnigen Söldner Kano darauf vor, gemeinsam mit den größten Champions der Erde einen alles entscheidenden Kampf um das Universum auszutragen. Doch wird es ihm gelingen, seine Arkana - die gewaltige Macht, die seiner Seele innewohnt - rechtzeitig zu entfesseln, um seine Familie zu retten und die Mächte Outworlds ein für alle Mal zu stoppen?"Zum Ensemble gehören Lewis Tan (Deadpool 2, Wu Assassins) als Cole Young, Jessica McNamee (Meg) als Sonya Blade, Josh Lawson (Bombshell) als Kano, Tadanobu Asano (Midway - Für die Freiheit) als Lord Raiden, Mehcad Brooks (Supergirl) als Jackson 'Jax' Bridges, Ludi Lin (Aquaman) als Liu Kang, Chin Han (Skyscraper) als Shang Tsung, Joe Taslim (Star Trek: Beyond) als Bi-Han und Sub-Zero sowie Hiroyuki Sanada (Skyscraper) als Hanzo Hasashi und Scorpion. Ebenfalls mit dabei sind Max Huang als Kung Lao, Sisi Stringer als Mileena, Matilda Kimber als Emily Young und Laura Brent als Allison Young. Regie führte Simon McQuoid nach einem Drehbuch von Greg Russo und Dave Callaham (Wonder Woman 1984). Die Geschichte stammt von Oren Uziel (Mortal Kombat ( ab 937,07€ bei kaufen ) : Rebirth) und Greg Russo und basiert auf dem von Ed Boon und John Tobias entwickelten Videospiel. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein und Larry Kasanoff fungierten als ausführende Produzenten. Die Musik stammt von Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049, ES-Filme). Den weltweiten Verleih übernimmt Warner Bros. Pictures.