Need for Speed: Hot Pursuit: Hinweise auf geplantes Remaster

Bei Electronic Arts plant man offenbar, Need for Speed: Hot Pursuit eine Neuauflage zu bescheren. Davon berichtet zumindest Venturebeat und bezieht sich dabei auf nicht näher benannte Quelle, die glaubwürdige Einblicke in die Releasepläne des Publishers haben sollen. Demnach will man nach dem gleichen Muster verfahren, wie man es zuletzt bei der Neuauflage von Burnout Paradise getan hat, die kürzlich für Switch erschienen ist und für einen happigen Preis verkauft wird ( zum Test ). Entsprechend soll das Rennspiel als Remaster für PC und aktuelle Konsolen (inkl. Switch) erscheinen. Ursprünglich kam Need for Speed: Hot Pursuit im Jahr 2010 für PC, Xbox 360 und PS3 auf den Markt. Genau wie bei Burnout Paradise zeichnete auch hier das Studio Criterion Games für die Entwicklung verantwortlich und kombinierte Elemente aus beiden Rennspiel-Reihen.Darüber hinaus hat die Quelle auch ausgeplaudert, dass mit Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville der aktuelle Vertreter der Reihe ebenfalls noch seinen Weg auf Nintendos Hybrid-Konsole finden soll.Letztes aktuelles Video: Content Packs-Trailer DLC