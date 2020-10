Need for Speed: Hot Pursuit: Gerücht: Remaster-Ankündigung steht kurz bevor

They're really onto me. How much time did it take them to get chased by 10 cops on Heat 5? This has to be on purpose. pic.twitter.com/3SmctKgr85



— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020





Big Joe has to be messing with me. Not sure how he found out. So much effort just to tease me, and I only wanted some pizza. pic.twitter.com/DW2lLYIAUE



— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020

Die offizielle Ankündigung von Need for Speed Hot Pursuit Remastered könnte am 5. Oktober 2020 erfolgen, denn Publisher Electronic Arts hat auf Twitter mehrere Bilder ohne Kontext veröffentlicht, auf denen die Zahlenkombination 510 (Datum) u.a. auf einem Nummernschuld, Werbeplakaten für Big Joe's Pizzeria und bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei zu sehen sind.Das Remaster von Need for Speed Hot Pursuit wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt, aber es gab schon mehrere Hinweise in den vergangenen Monaten. Neben dem ersten Gerücht aus dem Juni ( wir berichteten ) folgte eine recht eindeutige Alterseinstufung in Korea und auch bei Amazon UK wurde ein Produktseite gesichtet , in der das Rennspiel für Switch gelistet war - neben PC und den aktuellen Konsolen. Bei Amazon wurde der 13. November 2020 als Releasetermin erwähnt.Die überarbeitete Neuauflage des Rennspiels würde passend zum zehnjährigen Jubiläum erscheinen. Das Rennspiel von Criterion (Burnout-Reihe), das vor allem beim direkten Kampf zwischen Cops und Rasern begeistern konnte, erhielt in unserem damaligen Test (PC, PlayStation 3 und Xbox 360) einen Gold-Award.