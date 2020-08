The Legend of Zelda: Skyward Sword: Switch-Umsetzung offenbar auf Amazon UK aufgetaucht

Legend of Zelda - Skyward Sword (Switch) listed on Amazon UK https://t.co/rTExkqzwib pic.twitter.com/zQEwGEzIWY



— Wario64 (@Wario64) August 16, 2020

Im November 2018 dementierte Nintendo noch die Gerüchte über eine mögliche HD-Umsetzung des Wii-Titels The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Switch. Laut Gematsu.com ist gestern allerdings ein entsprechender Eintrag im britischen Amazon-Store aufgetaucht. Mittlerweile ist das Listing des Action-Adventures nicht mehr aufzufinden, doch Twitter-Nutzer "Wario64" hat einen Screenshot davon gesichert:Der Eintrag habe das futuristische Datum des 1. Januar 2030 als Release-Tag aufgeführt und sei nur dann aufgetaucht, wenn man in der Rubrik "PC & Video Games" danach gesucht habe, so das Magazin. Offiziell ist aber nach wie vor nichts angekündigt. The Legend of Zelda: Skyward Sword wurde 2011 für Wii veröffentlicht. Es setzte stark auf Bewegungskontrolle. Jörg war in seinem Test ziemlich ernüchtert ( zum Test ):"Für mich ist Skyward Sword der bisher schwächste Teil der so erfolgreichen Saga - man hat in den ersten sechs Stunden fast das Gefühl, dass es für Kleinkinder und Senioren entwickelt wurde, die man langsam an das Thema Videospiele heran führen will. Mal abgesehen von der banalen Story und der linearen Struktur mit ihren Wiederholungen: Als Kenner der Serie wird man erst angesprochen, als es in der Vulkan- und vor allem in der Wüstenwelt endlich anspruchsvoller und komplexer wird, als man sich wie in alten Zeiten mit sehr viel Spaß durch die vertrackten Dungeons bis hin zum Boss kämpft."Letztes aktuelles Video: 25 Years of Power