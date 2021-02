The Legend of Zelda: Skyward Sword: HD-Version für Switch angekündigt

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Nintendo hat bei der heutigen Direct-Ausgabe The Legend of Zelda: Skyward Sword ( ab 97,46€ bei kaufen ) HD für Switch angekündigt. Die HD-Version des Wii-Spiels (2011) wird am 16. Juli 2021 erscheinen und 59,99 Euro kosten. Nintendo verspricht flüssigere Bewegungssteuerung sowie eine Option zur Steuerung mit Sticks/Tasten. Nintendo : "Wenn du mit zwei Joy-Con-Controllern spielst, werden diese zu deinem Schwert und Schild. Schwinge den rechten Joy-Con, um Link im Spiel sein Schwert schwingen zu lassen. Setze den linken Joy-Con ein, um Links Schild zu heben und gegnerische Angriffe abzuwehren. Auch verschiedene Objekte und Hilfsmittel lassen sich per Bewegungssteuerung einsetzen, wie Pfeil und Bogen oder Bomben. Erstmals kannst du dieses Abenteuer auch mit Knopfsteuerung spielen und es so auch im Handheld-Modus oder auf Nintendo Switch Lite erleben. Mit dieser Steuerungsmethode bewegst du Links Schwert mit dem rechten Control Stick."Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wurden übrigens nicht verraten. Weitere Informationen sollen aber im Laufe des Jahres folgen.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer