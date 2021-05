The Legend of Zelda: Skyward Sword: Zelda-&-Wolkenvogel-amiibo bringt Reise-Vorteil im Spiel

Nintendo hat das Zelda-&-Wolkenvogel-amiibo angekündigt, das zusammen mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ab 89,90€ bei kaufen ) für Nintendo Switch erscheinen wird - genau wie das Joy-Con 2er-Set, das dem Master-Schwert und Hylia-Schild nachempfunden ist. Das neue amiibo zeigt Links Jugendfreundin Zelda gemeinsam mit ihrem blauen Wolkenvogel.Es ist das einzige amiibo, das mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD kompatibel sein wird - und es erlaubt Zugang zu einer neuen Funktion im Spiel, die also nur amiibo-Käufer bekommen. So lässt sich das Zelda-&-Wolkenvogel-amiibo jederzeit sowohl bei der Erkundung der Oberwelt als auch in den Dungeons einsetzen, um in den Himmel zurückzukehren. Scannen die Spieler das amiibo anschließend erneut, während sie sich im Himmel aufhalten oder eine der vielen schwebenden Inseln über den Wolken besuchen, kehren sie zum zuvor besuchten Ort zurück. Auch wenn es im Spiel viele Teleportationsstatuen gibt, wird man mit dem amiibo trotzdem einen kleinen Vorteil haben und etwas schneller als ohne unterwegs sein.Die HD-Version des Wii-Spiels (2011) wird am 16. Juli 2021 erscheinen und 59,99 Euro kosten. Nintendo verspricht für die HD-Version neue Steuerungsoptionen sowie eine verbesserte Bildwiederholrate und überarbeitete Grafik. Steuern lässt sich das Spiel wahlweise mittels der Bewegungssteuerung der beiden Joy-Con (ähnlich wie bei dem Originalspiel für Wii) oder über die "völlig neue" Tastensteuerung - dadurch soll man das Spiel auch im Handheld-Modus, mit dem Switch Pro Controller oder auf der Switch Lite spielen können.Letztes aktuelles Video: HD Zelda Wolkenvogel amiibo