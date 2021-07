The Legend of Zelda: Skyward Sword: HD: Überblick über die Verbesserungen

"Optionale Hilfestellung von Phai: Phai erscheint nur in Videosequenzen oder wenn ihre Hilfe notwendig ist. Spieler können sie weiterhin manuell herbeirufen, wenn sie ihren Rat einholen wollen.

Höhere Bildrate: Das Spiel läuft mit einer Bildfrequenz von 60fps, die ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglicht.

Vorspulen von Dialogen: Die Texte im Spiel können durch Drücken des B-Knopfs vorgespult werden.

Optimierte Item-Informationen: Erklärungen zu gesammelten Items wie Insekten und Materialien erscheinen nur beim ersten Mal, wenn Spieler sie während ihres Abenteuers finden.

Überspringen von Videosequenzen: Durch Drücken des Minus-Knopfs können Videosequenzen übersprungen werden.

Automatisches Speichern: Der Spielfortschritt wird automatisch gespeichert. Zudem haben Spieler die Möglichkeit, manuell über das Menü zu speichern.

Überspringen von Spieletutorials: Die in das Spiel einführenden Tutorials wurden überarbeitet und fallen dezenter aus."

Nintendo wird am 16. Juli 2021 die überarbeitete Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword veröffentlichen. Die HD-Version des Action-Abenteuers, das ursprünglich für die Wii (2011) erschien, wurde für Switch optimiert und bietet eine höhere Bildwiederholrate (60fps) und mehrere Anpassungen des Spielerlebnisses der Marke "Quality of Life". Folgende Neuerungen nennt das Unternehmen:"Ab dem 16. Juli können Spieler die Ursprünge des Master-Schwerts ergründen, wenn The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch erscheint. In der Rolle von Link erleben sie die chronologisch erste Geschichte der The Legend of Zelda-Reihe und begeben sich auf die Suche nach Zelda, Links Freundin aus Kindheitstagen."