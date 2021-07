The Legend of Zelda: Skyward Sword: Action- und bewegungsreicher Trailer zur HD-Version veröffentlicht

Nintendo wird am Freitag, 16. Juli 2021 bekanntlich die überarbeitete Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword ab 89,90€ bei kaufen ) veröffentlichen. Die HD-Version des Action-Abenteuers, das ursprünglich für die Wii (2011) erschien, wurde für Switch optimiert, bietet eine höhere Bildwiederholrate (60fps) und mehrere Anpassungen des Spielerlebnisses im Bereich "Quality of Life".Ob eine Bootsfahrt, das Schweben, der Vogelflug, der Balanceakt auf der Steinkugel oder verschiedene Klettermöglichkeiten: Der aktuelle Trailer stellt vor, wie sich Link durch die Welt bewegt und kämpft."Ab dem 16. Juli können Spieler die Ursprünge des Master-Schwerts ergründen, wenn The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch erscheint. In der Rolle von Link erleben sie die chronologisch erste Geschichte der The Legend of Zelda-Reihe und begeben sich auf die Suche nach Zelda, Links Freundin aus Kindheitstagen."The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wird 59,99 Euro kosten. Steuern lässt sich das Spiel wahlweise mittels der Bewegungssteuerung der beiden Joy-Con (ähnlich wie bei dem Originalspiel für Wii) oder über die "völlig neue" Tastensteuerung - dadurch soll man das Spiel auch im Handheld-Modus, mit dem Switch Pro Controller oder auf der Switch Lite spielen können.Letztes aktuelles Video: HD Verbesserungen des Spielerlebnisses