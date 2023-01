GoldenEye 007: Kultiger Shooter könnte in Kürze für Switch & Xbox kommen

GoldenEye 007: Comeback auf Switch & Xbox noch im Januar?





👀🔥 SCOOP 🚨



Finales de Enero = Goldeneye 007 ⏰ pic.twitter.com/99xDqYX4e9



— eXtas1s | #Xbox #Bethesda #ActivisionBlizzard (@eXtas1stv) January 11, 2023

Schon seit einiger Zeit und spätestens mit der Ankündigung von Microsoft und Nintendo steht fest, dass der Kult-Klassiker GoldenEye 007 auch auf die Xbox und die Switch kommen soll.Und allem Anschein nach lassen die beiden Spieleschmieden ihren Worten nun Taten folgen: Wie ein Insider zu Wissen vermag, soll der schon damals gefeierte Titel noch in diesem Monat sein Comeback feiern.Gründe für den Erfolg von GoldenEye 007 findet man vor allem in seinem technischen Fortschritt, den der Shooter-Hit mit sich brachte, sowie dem lokalen Mehrspieler-Modus, durch den Spaß mit bis zu vier Spielern vorprogrammiert war. Erschienen ist er vor über 25 Jahren, um genau zu sein im Jahre 1997, zwei Jahre nach dem Kinostart des gleichnamigen Bond-Streifens, für die Nintendo 64.Mit über acht Millionen verkauften Exemplaren ist GoldenEye 007 das dritt meistverkaufte Spiel für die N64-Konsolen. In den Vereinigten Staaten konnte es sich sogar den Platz an der Spitze sichern, während es in Deutschland aufgrund seiner für damalige Verhältnisse realistischen Grafikdarstellung bis ins Jahr 2021 indiziert wurde . Laut Guinnesbuch der Rekorde zählt es darüber hinaus zu den 50 einflussreichsten Videospielen und gilt bis heute in der Branche als wegweisend für die Entwicklung von Ego-Shootern.Im September des vergangenen Jahres ließen Nintendo und Microsoft dann die Bombe platzen: GoldenEye 007 kommt für die Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen über den Game Pass zurück. Für die Switch soll der Titel als Teil des Erweiterungspakets des Online-Abonnements an den Start gehen. Xbox-Insider eXtas1stv zufolge ist es sogar noch im Januar so weit, wie er auf Twitter erklärt:Eine offizielle Bestätigung für den genannten Zeitraum gibt es bislang aber nicht. Außerdem solltet ihr noch wissen, dass GoldenEye 007 in zwei verschiedenen Versionen für die Nintendo Switch und die Xbox kommen soll: Während die Xbox-Version mit einer 4K-Auflösung, besserer Framerate sowie einem Erfolgssystem aufwartet, profitiert die Switch von einem Online-Multiplayer-Modus.Letztes aktuelles Video: VideoFazit