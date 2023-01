GoldenEye 007: Kultshooter erscheint für Switch & Xbox in dieser Woche

Goldeneye 007: Release in dieser Woche

Angekündigt war es schon lange, aber jetzt gibt es auch einen festen Termin: Der Klassikerkehrt bereits in diesen Tagen auf die Nintendo Switch und Xbox Series X | S zurück.Mit jeweils eigenen Trailern bestätigen Nintendo und Microsoft, dass der erstmals 1997 veröffentlichte Ego-Shooter nun auch auf den beiden aktuellen Konsolen spielbar sein wird. Allerdings nicht in Form eines Remakes und auch nur als Teil eines Abo-Services.Laut Nintendo, Microsoft und dem damaligen Entwickler Rare wird Goldeneye 007 amfür Xbox Series X | S und Nintendo Switch erscheinen, wodurch die früheren Gerüchte bestätigt werden . Bei der Rückkehr des N64-Klassikers handelt es sich um ein mehr oder weniger einfaches Remastered für die beiden Konsolen, wobei es zwischen den Versionen auch noch Unterschiede bei den Features gibt.Die Xbox-Version wird Goldeneye 007 mit 4K-Auflösung und hoher Bildwiederholrate unterstützen. Darüber hinaus könnt ihr Achievements freischalten und im lokalen Splitscreen mit insgesamt vier Spielern gegeinander antreten. Wie das aussieht, zeigt euch der Trailer:Bei der Switch-Version hingegen könnt ihr sogar online im Mehrspieler-Modus antreten. Darüber hinaus wird Goldeneye 007 hier ebenfalls im Widescreen-Modus ausgeliefert und bietet das inhaltlich gewohnte Paket:Wer angesichts der Rückkehr des Klassikers bereits die Brieftasche zücken will, muss sich ein wenig zügeln. Denn Goldeneye 007 ist lediglich Teil des jeweiligen Aboservices. Sprich auf der Xbox Series X | S benötigt ihr ein aktives Gamepass-Abonnement, während auf der Nintendo-Konsole Zugang zum Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket die Voraussetzung zum Spielen ist.Letztes aktuelles Video: VideoFazit