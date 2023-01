GoldenEye 007: Funktionieren Cheat-Codes des Originals noch auf der Xbox & der Switch?

GoldenEye 007: Cheat-Codes funktionieren, aber nur auf der Nintendo Switch-Version

Mit der Veröffentlichung des Kult-Shootersauf den-Konsolen und der, fragen sich Fans, ob die alten Cheat-Codes der N64-Version noch immer funktionieren.Spieler der Originalfassung dürften sich an den DK- oder den Paintball-Modus sowie die geheimen Azteken- und Ägypter-Level erinnern, die durch das Erledigen verschiedener Missionen in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und unter strengen Zeitvorgaben freigeschaltet werden konnte. Alternativ konnte man sich damals mit Cheat-Codes behelfen, die einfach im Spiel eingegeben werden konnten.Wie sich herausstellt, scheinen die Cheats von GoldenEye 007 auch heute noch zu funktionieren - zumindest in der Nintendo Switch-Fassung des KIassikers. Mit der Xbox-Version seien sie wiederum nicht kompatibel, wie ein Sprecher gegenüber Polygon bestätigt . "Diese Version von GoldenEye 007 ist für die meisten Spieler so, wie sie es aus der Version von 1997 kennen und lieben. Speziell für Cheats gilt, dass diese durch das Abschließen von Levels in der erforderlichen Zeit freigeschaltet werden können, anstatt mit den zuvor verwendeten Tastencodes".Obwohl jene Codes in der Switch-Version vorhanden sind, ist es wohl etwas schwieriger, sie zu aktivieren. Dabei müssen nämlich die N64-Befehle in die Switch-Steuerung übersetzt werden. Alternativ steht euch noch immer zur Wahl, die Level freizuschalten, indem ihr die herausfordernden Geschwindigkeits- und Schwierigkeitsansprüche der Entwickler erfüllt.Dabei handelt es sich aber nicht um den einzigen Unterschied, der zwischen der Xbox- und der Nintendo Switch-Version festzustellen ist. Der Online-Multiplayer ist nach wie vor nur dem Handheld-Hybriden aus der japanischen Spieleschmiede vorbehalten, Xbox-Spieler gehen hierbei leer aus. GoldenEye 007 ist seit heute für die Switch und die Microsoft-Konsolen im Zuge des Online- beziehungsweise des Game Pass-Abonnements verfügbar.Letztes aktuelles Video: VideoFazit