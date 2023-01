GoldenEye 007: Ursprüngliche Entwickler haben klare Meinung zur Neuauflage

GoldenEye 007: "Ursprüngliche Schöpfer sind nicht beteiligt"





Obviously marvellous to see GE007 re-released and I hope people have a lot of fun with it!



But yeh, bit shabby all round that we weren't invited.



— David Doak (@drdoak) January 26, 2023

"Fragen, die wir nicht beantworten können"

Mitglieder des ursprünglichen Entwicklerteams hinter dem Kult-Klassiker, welches damals für die N64 und vor wenigen Tagen für die Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen erschien, äußern sich nun zur Neuauflage.Im Zuge eines Tweets stellte der ehemalige Game Designer David Doak in Frage, inwiefern man das eigentliche Team für seine Arbeit an dem über zwanzig Jahre alten Shooter-Hit würdigen würde.Zwar freue er sich über die Neuigkeit, dass GoldenEye 007 ein langersehntes Comeback feiern dürfe und wünscht all jenen, die sich dem Titel annehmen, viel Spaß. Dennoch hält Doak es für "ein bisschen schäbig, dass wir [die ursprünglichen Entwickler, Anm. d. Red.] nicht eingeladen wurden". Infolge dessen führt Doak eine Liste von ehemaligen Entwicklern von Rare, dem Team, das vor über 25 Jahren hinter dem Original stand, an."Könnt ihr euch ein ähnliches Szenario in einem anderen kreativen Medium vorstellen? (Bücher, Musik, Film", hinterfragt Doak berechtigterweise das Vorgehen. "[Eine] mit Spannung erwartete Neuauflage nach einem Vierteljahrhundert und die ursprünglichen Schöpfer sind nicht beteiligt", führt er weiter aus.Auch hinsichtlich der beiden unterschiedlichen Versionen, die für die Nintendo Switch und die Xbox im Umlauf sind, äußert sich mit dem ehemaligen Komponisten Graeme Norgate ein weiterer Entwickler der Originalfassung. So sei es "traurig", dass "GoldenEye für Switch und Xbox an verschiedene Entwickler ausgelagert wurde."Weiter beklagt er, dass man "das alte Team für einen weiteren Auftritt wieder zusammenbringen" hätte können. "Wir hätten euch nicht Stich gelassen. Liebesdienste haben immer mehr Wert als Kohle für Kumpels", erklärt er darüber hinaus.Während die Switch-Version von GoldenEye 007 von Nintendo selbst entwickelt wurde, vertraute man die Xbox-Ausgabe dem aus Vancouver stammenden Studio Code Mystics an. Die Entwickler stellten auf Twitter klar, dass sie zwar die Entwickler der Xbox-Version seien, aber "nicht die Pläne" machen würden. Aus diesem Grund "wird es Fragen geben, die wir nicht beantworten können", heißt es weiter.Fans von GoldenEye 007 wünschten sich statt der Neuauflage die lang verschollene Xbox Live Arcade-Version des Titels. Allerdings sei die Entscheidung bereits gefallen, "bevor wir ins Boot geholt wurden", versichert Code Mystics auf die Frage, warum man die Portierung nicht genutzt hätte. Auch für Norgate war das "eine wirklich enttäuschende Entdeckung", wie er klarstellt.